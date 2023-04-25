Dulkadiroğlu’nda temizlik ve tadilat çalışmaları devam ediyor

İlçe genelinde cadde ve sokakların molozlardan temizlenmesi, hasar gören yolların ve kaldırımların tamiratının yapılması adına başlatılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Asrın felaketinin izlerini silme adına başlattığımız yoğun çalışmalar aralıksız devam ediyor. Cadde ve sokaklarımızda oluşan moloz yığınlarını temizliyoruz. Zarar gören kaldırım ve yollar ile ilgili de ekiplerimiz çalışmalar yapıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları ve günlük yaşamlarını sürdüre bilmeleri adına ne gerekiyorsa yapacağız.”