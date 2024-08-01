Dulkadiroğlu’nda zabıta’dan denetim!

Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri, marketlerde fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrollerini gerçekleştirdi.

Ekipler, marketlerde yaptıkları incelemelerde, ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığını ve son tüketim tarihlerinin geçmiş ürünlerin raflardan kaldırılıp kaldırılmadığını denetledi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı davranan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda, zabıta ekiplerimiz marketlerde fiyat etiketi ve son tüketim tarihi kontrollerini titizlikle yapmaktadır. Amacımız, vatandaşlarımızın alışverişlerinde herhangi bir sorun yaşamamaları ve güvenle alışveriş yapabilmeleridir" dedi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.