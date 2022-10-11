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Dulkadiroğlu’ndan, Atık Pil Toplayan Öğrencilere Hediye

Dulkadiroğlu Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda başlattığı atık toplama kampanyasını sürdürüyor. Bu kampanyaya ilgi gösteren ve en çok atık pil toplayan okullara hediyeler dağıtıldı.

Dulkadiroğlu’ndan, Atık Pil Toplayan Öğrencilere Hediye

Dulkadiroğlu’ndan, Atık Pil Toplayan Öğrencilere Hediye

Dulkadiroğlu Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarda başlattığı atık toplama kampanyasını sürdürüyor. Bu kampanyaya ilgi gösteren ve en çok atık pil toplayan okullara hediyeler dağıtıldı.

11 Ekim 2022 Salı 12:21

Bu yılın en başarılı okulu olan Kayabaşı İlkokulu, Yaşar Gölcü İlkokulu, Fatih İlkokulu, Hacı Osman Arıkan İlkokulu futbol, basketbol ve voleybol toplarıyla ödüllendirildi. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri tarafından hediyeler öğrencilere dağıtıldı. Öğrenciler sevinçlerini ifade ederek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da konuyla ilgili kısa bir değerlendirmede bulunarak şunları aktardı: “İlçemiz Sıfır Atık projesine tam uyum sağlamış ve bu yönde yoğun bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışmalar içerisinde en önemli konu da geleceğe yatırım yapmaktır. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de atık pil konusudur. Özellikle okullarda bu konuyu teşvik ediyoruz. Yoğun bir şekilde atık pil toplayan okullarımıza da çeşitli hediyeler veriyoruz. Öğrencilerimize bu gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Daha güzel bir çevre için onlarla el ele mücadele edeceğiz.”

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