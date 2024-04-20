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Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bulanık mahallesindestabilize yol yapım çalışması başlattı.

Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bulanık mahallesindestabilize yol yapım çalışması başlattı.

20 Nisan 2024 Cumartesi 15:06

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan çalışmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Akpınar, görevi devraldıkları ilk andan bu yana yoğun bir mesai harcadıklarının altını çizdi.

Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan ilçenin tamamına eşit hizmet parolasıyla çalıştıklarını dile getiren Akpınar, Bulanık mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Akpınar, mahallenin ulaşım ihtiyacına yönelik çalışmalar yapıldığını dile getirerek şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren çalışmalarımızı başlattık. Vatandaşlarımıza seçim sürecinde taahhüt ettiğimiz sözleri bir bir yerine getirme adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle ilçemizin tamamına eşit hizmet parolasıyla çıktığımız bu yolda şehir merkezi, kırsal ayrımı yapmadan çalışıyoruz. Bulanık mahallemizin ihtiyacı olan yol çalışmaları ile ilgili ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Vatandaşlarımızın talep ettiği hizmetlerle ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek.”

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Dulkadiroğlu’ndan Bulanık Mahallesinde Stabilize Yol Çalışması
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