Dulkadiroğlu’ndan İstasyon Mahallesinde Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi, asrın felaketinin yaralarını sarmayı sürdürüyor. Bu kapsamda şehir merkezinde ve kırsal bölgelerde yol yapım ve onarım çalışmalarını hızlandıran Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, İstasyon mahallesinde asfalt serimi yaptı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ekiplerin yoğun çalışmasının devam edeceğini dile getirdi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlçemizde ihtiyaç duyulan alanlarda, çeşitli planlamalar çerçevesinde asfalt çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak İstasyon mahallemizde sokaklarımızı iyileştirme adına asfalt uygulaması yaptık. Kısa sürede buradaki çalışma tamamlanacak ve vatandaşlarımız ulaşımını daha güzel bir şekilde sağlayacak. Ekiplerimizin bu yoğun çalışması kış aylarına kadar devam edecek.”