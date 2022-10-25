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Dulkadiroğlu’ndan Karaziyaret’te Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaziyaret mahallesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

Dulkadiroğlu’ndan Karaziyaret’te Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu’ndan Karaziyaret’te Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaziyaret mahallesinde başlattığı asfalt çalışmalarını tamamladı.

25 Ekim 2022 Salı 10:57

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz boyunca yoğun bir şekilde sürdürdüğü asfalt çalışmalarına devam ediyor. Karaziyaret mahallesinde muhtelif sokaklarda asfalt çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölge genelinde çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kış ayları öncesinde asfalt çalışmaların yoğun bir şekilde devam edeceğini vurguladı. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlçemizin yol standardını yükseltme adına ekiplerimiz bölgemizin dört bir yanında yoğun bir şekilde asfalt ve kilit parke çalışması yapmaktadır. Özellikle asfalt sezonunu en verimli şekilde tamamlama adına gece gündüz çalışmaktalar. Mahallelerimizde belirlenen muhtelif sokaklarda asfalt çalışmaları devam ediyor. Son olarak Karaziyaret mahallemizde asfalt ekiplerimiz muhtelif sokakları asfaltladı. Kış ayları gelmeden bu çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızın ulaşım noktasında sorun yaşamamalarını hedefliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Bu bağlamda bizler de vatandaşlarımıza en iyi hizmeti ulaştırma adına gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”

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Dulkadiroğlu’ndan Karaziyaret’te Asfalt Çalışması
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