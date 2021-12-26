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Dulkadiroğlu’ndan karla mücadele

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Dulkadiroğlu’ndan karla mücadele

Dulkadiroğlu’ndan karla mücadele

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

26 Aralık 2021 Pazar 11:42
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Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kırsal mahallelerde yoğunlaştırdı. Yüksek kesimlere yoğun şekilde yağan kar yağışı sonrasında çalışmalara başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını hızlandırdı. Kapanan yolları trafiğe açan Dulkadiroğlu Belediyesi, buzlanma yaşayan sokaklarla alakalı da tuzlama ve temizlik çalışmaları yaptığını bildirdi.

Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Malum kış aylarında vatandaşlarımızın yağışlardan olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tedbirleri aldık. Şuanda ekiplerimiz yüksek kesimde bulunan mahallelerimizde karla mücadele çalışmaları yapmaktadır. Kış ayları boyunca vatandaşlarımızın bu anlamda mağduriyet yaşamama adına gerekeni yapacağız. Ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürecek.”

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