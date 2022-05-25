Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere Devam Ediyor
Göksun Belediyesi Kurum İçi Eğitimlere...
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile Kahramanmaraş’ın geleceğini yeniden çizilecek
Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 ile...
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup Yolunu Yeniliyor
Büyükşehir Hacıbudak – Doyalan Grup...
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Yeşilçam Müzikleri Büyük Beğeni Topladı
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Dulkadiroğlu’ndan Yahya Kemal camine destek
Flaş Haber
Şehit Sayısı 5'e Yükseldi
Kapat

Dulkadiroğlu’ndan Kız Öğrenci Yurdu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin önemli bir eksiği olan ortaöğretim kız öğrenci yurdu projesini tamamladıklarını bildirdi.

Dulkadiroğlu’ndan Kız Öğrenci Yurdu

Dulkadiroğlu’ndan Kız Öğrenci Yurdu

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçenin önemli bir eksiği olan ortaöğretim kız öğrenci yurdu projesini tamamladıklarını bildirdi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:46
banner459

Doğukent bölgesinde ortaöğretim okullarının yoğun olduğu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu inşaatı yaptıklarını aktaran Başkan Okay, inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Merkez ilçe başkanlığı döneminden bu yana bu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu kazandırmayı hayal ettiğini aktaran Başkan Okay, yoğun bir çalışmanın sonucunda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

Gelecek eğitim öğretim yılıyla yurdun faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “İlçemizin her anlamda gelişmesi ve kalkınması adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Özellikle eğitim alanında yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Bunun dışında kendi eğitim yatırımlarımız da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ortaöğretim kız öğrenci yurdudur. Bölgemizin önemli bir eksiği olduğunu düşündüğümüz orta öğretim kız öğrenci yurdu inşaatını tamamladık. Gelecek eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Ben ilçemize ve kıymetli öğrenci kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Merkez ilçe başkanlığı yaptığım dönemden bu yana bu bölgeye kız öğrenci yurdu kazandırmaktı. Çok şükür bu hizmeti bölgemize kazandırdık.”

Anahtar Kelimeler:
Dulkadiroğlu’ndan Kız Öğrenci Yurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurtsever, Gaziantep kitap Fuarı’nda hem konferans verecek hem de okurlarıyla buluşacak!
Yurtsever, Gaziantep kitap Fuarı’nda hem konferans verecek hem de okurlarıyla buluşacak!
Elbistan Çiçeklerle Donatılıyor
Elbistan Çiçeklerle Donatılıyor
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Kira artışları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı!’
Prof. Dr. Yardımcıoğlu, ‘Kira artışları ev sahiplerinin vicdanına bırakılmamalı!’
Kenevir yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurdu yakalandı
Kenevir yetiştirmek için damlama sulama sistemi kurdu yakalandı
Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi
Kahramanmaraş'ta bahar etkinliği şehitlere saygı için iptal edildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber