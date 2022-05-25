Dulkadiroğlu’ndan Kız Öğrenci Yurdu

Doğukent bölgesinde ortaöğretim okullarının yoğun olduğu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu inşaatı yaptıklarını aktaran Başkan Okay, inşaat çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Merkez ilçe başkanlığı döneminden bu yana bu bölgeye ortaöğretim kız öğrenci yurdu kazandırmayı hayal ettiğini aktaran Başkan Okay, yoğun bir çalışmanın sonucunda bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

Gelecek eğitim öğretim yılıyla yurdun faaliyete geçeceğini ifade eden Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “İlçemizin her anlamda gelişmesi ve kalkınması adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Özellikle eğitim alanında yapılan tüm çalışmaları destekliyoruz. Bunun dışında kendi eğitim yatırımlarımız da mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de ortaöğretim kız öğrenci yurdudur. Bölgemizin önemli bir eksiği olduğunu düşündüğümüz orta öğretim kız öğrenci yurdu inşaatını tamamladık. Gelecek eğitim öğretim yılında faaliyetlerine başlayacaktır. Ben ilçemize ve kıymetli öğrenci kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Merkez ilçe başkanlığı yaptığım dönemden bu yana bu bölgeye kız öğrenci yurdu kazandırmaktı. Çok şükür bu hizmeti bölgemize kazandırdık.”