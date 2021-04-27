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Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi
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Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Küçüknacar mahallesinde bulunan sosyal tesis ve aile sağlığı merkezinde çevre düzenlemesi yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi

Dulkadiroğlu’ndan Küçük Nacar’da Çevre Düzenlemesi

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Küçüknacar mahallesinde bulunan sosyal tesis ve aile sağlığı merkezinde çevre düzenlemesi yaptı.

27 Nisan 2021 Salı 15:02
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Bölgesinin sosyal ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran Dulkadiroğlu Belediyesi, Küçüknacar mahallesinde sosyal tesislerin çevre düzenlemesini yaptı. Küçüknacar Sosyal tesisi çevresinde kilit parke çalışması yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Aile Sağlığı Merkezi’nin bahçesine de kilit parke döşedi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın kullanımında olan ve yeni yaptığımız sosyal tesislerimizle ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Küçüknacar mahallemizde bulunan sosyal tesisimizin çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Şuanda çevre düzenlemesi yaptığımız bu sosyal tesisimiz pandemi sonrasında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Aynı bölgede bulunan Aile Sağlığı Merkezi’mizin de çevre düzenlemesine katkı sağladık. Malum pandemi dolayısıyla sağlık merkezlerimiz oldukça yoğun. Vatandaşlarımızın buradan daha sağlıklı hizmet alabilmeleri adına bizler de üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.”
 

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