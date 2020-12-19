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Dulkadiroğlu’ndan Sakarya Çarşısı’na Bakım

Pandemi kısıtlamalarını fırsat bilen Dulkadiroğlu Belediyesi Park Bahçe ekipleri, hafta içi alış veriş yoğunluğu yaşayan Sakarya Çarşısında bakım çalışmaları yaptı.

Dulkadiroğlu’ndan Sakarya Çarşısı’na Bakım

Dulkadiroğlu’ndan Sakarya Çarşısı’na Bakım

Pandemi kısıtlamalarını fırsat bilen Dulkadiroğlu Belediyesi Park Bahçe ekipleri, hafta içi alış veriş yoğunluğu yaşayan Sakarya Çarşısında bakım çalışmaları yaptı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:29
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Çarşıya güzellik katan ağaçları budayarak bakımlarını yapan ekipler, çalışmalar sonrasında detaylı temizlikte yaptı.

Pandemi sürecinde çalışmalarını sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hafta içi ilçenin yoğun ticaret alanlarında detaylı çalışma yapamayan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, kısıtlamayı fırsat bilerek bu alanlarda çalışmalarını hızlandırdı.

Bu alanlardan biri olan Sakarya Çarşısı’nda çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Park ve Bahçe ekipleri, ağaç budama ve bakım çalışması yaptı. Kısıtlama dolayısıyla evlerinde olan vatandaşlar çalışmaları takdirle karşıladıklarını illetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Kısıtlama günlerini fırsata çeviriyor ve ilçemizin güzelleşmesi adına çalışmalar yapıyoruz. Son olarak ekiplerimiz ilçemizin önemli çarşılarından olan Sakarya Çarşısı’nda çalışma yaptı. Hafa içi çarşı yoğunluğu nedeniyle mümkün olmayan budama faaliyetini ekiplerimiz kısıtlama gününde güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaptı. Bu gibi çalışmalarımız kısıtlamanın olduğu günlerde devam edecek. Vatandaşlarımız bu süreçte evde kalarak hem kendi sağlıklarını, hem başkalarının sağlığını korurken, bizlere de daha kapsamlı çalışma imkânı sunmaktadır.”

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:34
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