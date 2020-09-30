Dulkadiroğlu’nun Heyecan Bahçesi Adrenalin Tutkunlarını Bekliyor

Sosyal ve kültürel projelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Bahçesi projesiyle Kahramanmaraş’ta farklı ve güzel bir hizmete daha imza attı.

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen projede, adrenalin tutkunlarına özel oyun guruplarını yer aldığı bildirildi.



Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Bahçesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi : “Yeşiltepe mahallemizde bulunan yeşil alan projelerimiz özverili bir şekilde devam etmektedir. Bu alan içerisinde yer alan Heyecan Bahçesi’nin yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Zipline, özel atlama kulesi ve tırmanma duvarı ile adrenalin aktivitelerinin bulunduğu Heyecan Bahçesi, hafta içi sabah 11:00 ile 19:00 arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu 10:00 ile 19:00 arasında hizmet vermektedir.”