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Dulkadiroğlu’nun Masal Odası

Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan Anadolu Masal Odası projesine destek vererek Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ndeki masal odasını Anadolu Masal Odası’na dönüştürdü.

Dulkadiroğlu’nun Masal Odası

Dulkadiroğlu’nun Masal Odası

Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkiye genelinde başlatılan Anadolu Masal Odası projesine destek vererek Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi’ndeki masal odasını Anadolu Masal Odası’na dönüştürdü.

05 Eylül 2021 Pazar 17:32
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Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraşlı çocukların keyifle masal dinleyeceği özel bir alan tahsis ettiklerini söyledi.

Hali hazırda Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi içerisinde yer alan masal odasının Anadolu Masal Odası olarak hizmet vereceğini vurgulayan Başkan Okay, konak etrafında devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Masal Odasının hizmete başlayacağını dile getirdi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye genelinde uyguladığı Anadolu Masal Odası projelerine Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ortak olduk. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu konuda protokol imzalayarak hali hazırda Kültürel Miras Müzemiz içerisinde yer alan Masal Odası’nı Anadolu Masal Odası olarak tahsis ettik. Masal odamız Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile görevli öğretmenlerin Anadolu Masal Evi olarak kullanmalarını, öğretmenlerimizin masal anlatıcılığı eğitimi alacağı ve öğrencilerin randevu sistemiyle davet edilip masal dinleyecekleri bir mekan olarak tahsis edilmiştir. Masal odamız 2021-2022 eğitim öğretim yılında kullanılmaya başlayacaktır. Ancak şuanda konağımızın bulunduğu alanda tarihi binaların cephe yenilemelerini yapıyoruz. Bu çalışmamızı tamamladıktan sonra çocuklarımızı masal odamıza davet edeceğiz. Masal odası programına katılan öğrencilere belediyemiz tarafından çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Bu projedeki amacımız çocuklarımızın masal kültürünü en iyi şekilde öğrenmesidir.”

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Dulkadiroğlu’nun Masal Odası
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