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Dünya Okçuluk Arenasında Türkoğlu Başı Çekmeye Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası dünyanın en iyilerinin katıldığı "11. Fetih Kupası Limitsiz Hava Koşusu" yarışmasında şampiyon olan Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Derneği sporcusu Halil Kozanoğluve kulüp yetkilileri, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ettiler.

Dünya Okçuluk Arenasında Türkoğlu Başı Çekmeye Devam Ediyor

Dünya Okçuluk Arenasında Türkoğlu Başı Çekmeye Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası dünyanın en iyilerinin katıldığı "11. Fetih Kupası Limitsiz Hava Koşusu" yarışmasında şampiyon olan Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Derneği sporcusu Halil Kozanoğluve kulüp yetkilileri, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’u makamında ziyaret ettiler.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 16:47

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İstanbul’da yapılan yarışma sonucunda, Ülkemizi, Şehrimizi ve Türkoğlu ilçemizi gururlandıran Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübünü ve Sporcusu Halil Kozanoğlu'nu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; “İstanbul’dan dünya şampiyonu kupasıyla dönen Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübüsporcularından Değerli Halil Hocam, madalyası ve kupasıyla belediyemizi ziyaret etti.

Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanımız Talip Bolat ile beraber, bize bu övünç, kıvanç ve heyecanı yaşattığı için Avasım okçuluğa ve özellikle Halil Hocama çok teşekkür ediyorum.11. Fetih Kupasında menzil alanında birinci oldu. Dünyanın birçok şehrinden en ünlülerin katıldığı, İstanbul’da yıllardan beri yapılan dünyanın en favori etkinliklerinden biri olan Fetih kupasında, kupayı bize getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri aslında, Türkoğlu okçuluğu Türkiye’nin sayılı merkezlerinden biri oldu. Belediyemizin büyük gayretleriyle beraber Avasım okçuluk takımı ile birlikte Türkoğlu’nda düzenlenmişti. Aslında 28-29-30 Nisan daTürkoğlu’nda büyük bir Türkiye kupası vardıama depremden dolayı iptal etmek durumunda kaldık.

Bizim amacımız ok ve yayla geçmişe bir kapı açmak. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi okla, yayla buluşturarak onların tarihte 16 tane Türk devleti kuran kahraman bir ecdadın torunları olma onurunu burada yaşatmak ve göstermek. Türkiye de sayılı at ve okçuluk parklarının biri Türkoğlu ilçemizde. İnşallahgayemiz burayı daha aktif hale getirip Halil Hocamı örnek alabilecek genç sporcular yetiştirebilmek. Ben tekrar ilçem adına, belediyem adına bize bu coşkuyu yaşattığı için değerli Halil Hocama teşekkürlerimi sunuyorum.”dedi.

Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcusu Halil Kozanoğlu; “Bizde başarı sadece çalışmakla olmuyor. Bunun aynı zamanda desteklenmesi gerekiyor. Desteklendiği sürece başarı elde edilir. Desteklerinden dolayı Türkoğlu Belediye Başkanım Osman Okumuş’a, Kulüp Başkanım Talip Bolat’a teşekkür ediyorum. İnşallah Başkanımın dediği atlı ve okçuluk spor tesislerinde en kısa zamanda alt yapı olarak okçular yetiştireceğiz.”diyerek konuştu.

Son Güncelleme: 31.05.2023 16:48
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Dünya Okçuluk Arenasında Türkoğlu Başı Çekmeye Devam Ediyor
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