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Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Cumartesi Dünya Temizlik Günü’nde çevre temizliği farkındalığı oluşturacak anlamlı bir etkinlik düzenliyor.

Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik

Dünya Temizlik Gününde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, 18 Eylül Cumartesi Dünya Temizlik Günü’nde çevre temizliği farkındalığı oluşturacak anlamlı bir etkinlik düzenliyor.

16 Eylül 2021 Perşembe 15:22
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması adına anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor. Dünya Temizlik Günü kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, gönüllülerle çevre kirliliği oluşturan atıklar toplanarak farkındalık oluşturulacak. 18 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlar da davet ediliyor.“Küresel çevre temizliğinin bir parçası ol” sloganıyla gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk etkinliği Let’s Do It! Türkiye, Siyamder ve Gençlik Meclisi’nin de katkılarıyla hayata geçecek.

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