banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...

Dünyanın En İyi Sarımsağını Pazarcık Üretiyor

Sofraların doğal antibiyotiği Neolitik çağdan bu yana dünyadaki hemen hemen her kültüre ait mutfaklarda yerini alan sarımsağın ana vatanının Pazarcık olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dünyanın en iyi sarımsağının Pazarcık’ta üretildiğini, yemeklere verdiği lezzet ve rayihası ile de ayrıcalığını gösterdiğini söyledi.

Dünyanın En İyi Sarımsağını Pazarcık Üretiyor

Dünyanın En İyi Sarımsağını Pazarcık Üretiyor

Sofraların doğal antibiyotiği Neolitik çağdan bu yana dünyadaki hemen hemen her kültüre ait mutfaklarda yerini alan sarımsağın ana vatanının Pazarcık olduğunu belirten Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan dünyanın en iyi sarımsağının Pazarcık’ta üretildiğini, yemeklere verdiği lezzet ve rayihası ile de ayrıcalığını gösterdiğini söyledi.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:11
banner459

Dünyanın en iyi sarımsağı olarak gösterilen Kastamonu Taşköprü sarımsağına Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinden rakip çıktı. Hafta sonu kısıtlamalarında sarımsak hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hasat yapan çiftçilerle sohbet etti.

Pazarcık’ın havasının, suyunun ve verimli toprağının sarımsağın üretim değerlerini artırdığını, yemeklere verdiği aroma ve lezzet ile tüketiciler tarafından aranan bir ürün olduğunu hatırlatan Başkan Yılmazcan Pazarcık sarımsağının dünya ve Türkiye genelinde hak ettiği değeri bulması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Yılmazcan; “Sarımsağın eski çağlarda doğal antibiyotik ve birçok medeniyet tarafından tedavilerde kullanıldığını biliyoruz. Dünyanın birçok mutfak kültüründe ise başköşede yerini almıştır. Sarımsağın yararlarını saymakla bitiremeyiz ama Pazarcık Sarımsağını ise anlatmakla bitiremeyiz. Tamamen doğal ve organik olarak çiftçimizin göz bebeği olarak yetiştirilen Pazarcık Sarımsağının verimlilik, rayiha, aroma ve sağlık açısından da dünyada eşinin ve benzerinin olmadığını söyleyebiliriz.” Dedi.

Dünyanın en büyük sarımsak yetiştiricisinin Çin, Türkiye’nin ise 14’üncü sırada olduğunu hatırlatan Başkan Yılmazcan; “Dünyada sarımsak yetiştirmede ülke olarak 14’üncün sıradayız. Kahramanmaraş ise Türkiye’de ilk 3’e diyebiliriz. Pazarcık ilçemizde Beşçeşme, Karabıyıklı, Akçakoyunlu ve Narlı ovamızda yaklaşık 10 bin dönüm arazide sarımsak ekili. Bu ekili alanın tamamı da doğal ve organik şekilde sarımsaklarını üretiyor. Şimdi Beşçeşme bölgemizdeki hasadı yapıyoruz. Biz Pazarcık olarak sarımsak üretiminde hem ülkemizi dünya ülkeleri yanında daha ileriye hem de ilçemizi Türkiye’de birinci sıraya getirmek istiyoruz.” Dedi.

Pazarcık’ta çiftçilerin alın teri sarımsak hasadının tüm hızıyla sürdüğünü ve belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarına da vurgu yapan Başkan Yılmazcan, Pazarcık sarımsağının verimlilik, lezzet, aroma ve rayiha açısından sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi sarımsağı olduğunu dile getirerek, “Pazarcık Sarımsağını markalaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Buradan tüm Türkiye ve dünyanın her bölgesindeki hemşerilerime seslenmek istiyorum; Manava, Pazara, markete gittiğinizde lütfen Pazarcık sarımsağı isteyin, komşularınıza da önerin.” Diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde Çalışmalar Sürüyor
Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde Çalışmalar Sürüyor
Kipaş Holding 23 Nisan resim yarışması sonuçlandı
Kipaş Holding 23 Nisan resim yarışması sonuçlandı
Pazarcık Kırsalına Ulaşım Hamlesi
Pazarcık Kırsalına Ulaşım Hamlesi
Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma
Kahramanmaraş’ta 56 noktada çalışma
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’
Prof. Saka’yla ‘Yaşlıların Beslenmesi’

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber