Dünyanın En İyi Sarımsağını Pazarcık Üretiyor

Dünyanın en iyi sarımsağı olarak gösterilen Kastamonu Taşköprü sarımsağına Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinden rakip çıktı. Hafta sonu kısıtlamalarında sarımsak hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan hasat yapan çiftçilerle sohbet etti.

Pazarcık’ın havasının, suyunun ve verimli toprağının sarımsağın üretim değerlerini artırdığını, yemeklere verdiği aroma ve lezzet ile tüketiciler tarafından aranan bir ürün olduğunu hatırlatan Başkan Yılmazcan Pazarcık sarımsağının dünya ve Türkiye genelinde hak ettiği değeri bulması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Başkan Yılmazcan; “Sarımsağın eski çağlarda doğal antibiyotik ve birçok medeniyet tarafından tedavilerde kullanıldığını biliyoruz. Dünyanın birçok mutfak kültüründe ise başköşede yerini almıştır. Sarımsağın yararlarını saymakla bitiremeyiz ama Pazarcık Sarımsağını ise anlatmakla bitiremeyiz. Tamamen doğal ve organik olarak çiftçimizin göz bebeği olarak yetiştirilen Pazarcık Sarımsağının verimlilik, rayiha, aroma ve sağlık açısından da dünyada eşinin ve benzerinin olmadığını söyleyebiliriz.” Dedi.

Dünyanın en büyük sarımsak yetiştiricisinin Çin, Türkiye’nin ise 14’üncü sırada olduğunu hatırlatan Başkan Yılmazcan; “Dünyada sarımsak yetiştirmede ülke olarak 14’üncün sıradayız. Kahramanmaraş ise Türkiye’de ilk 3’e diyebiliriz. Pazarcık ilçemizde Beşçeşme, Karabıyıklı, Akçakoyunlu ve Narlı ovamızda yaklaşık 10 bin dönüm arazide sarımsak ekili. Bu ekili alanın tamamı da doğal ve organik şekilde sarımsaklarını üretiyor. Şimdi Beşçeşme bölgemizdeki hasadı yapıyoruz. Biz Pazarcık olarak sarımsak üretiminde hem ülkemizi dünya ülkeleri yanında daha ileriye hem de ilçemizi Türkiye’de birinci sıraya getirmek istiyoruz.” Dedi.

Pazarcık’ta çiftçilerin alın teri sarımsak hasadının tüm hızıyla sürdüğünü ve belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarına da vurgu yapan Başkan Yılmazcan, Pazarcık sarımsağının verimlilik, lezzet, aroma ve rayiha açısından sadece Türkiye’nin değil dünyanın en iyi sarımsağı olduğunu dile getirerek, “Pazarcık Sarımsağını markalaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Buradan tüm Türkiye ve dünyanın her bölgesindeki hemşerilerime seslenmek istiyorum; Manava, Pazara, markete gittiğinizde lütfen Pazarcık sarımsağı isteyin, komşularınıza da önerin.” Diye konuştu.