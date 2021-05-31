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Edebiyatın Başkenti’nde Unesco İçin Geri Sayım Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapılacak başvuru için tüm ön hazırlıklar tamamlandı. Başvuru değerlendirmesine sayılı günler kala sürece ilişkin tanıtım filmi de yayınlandı.

Edebiyatın Başkenti’nde Unesco İçin Geri Sayım Başladı

Edebiyatın Başkenti’nde Unesco İçin Geri Sayım Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapılacak başvuru için tüm ön hazırlıklar tamamlandı. Başvuru değerlendirmesine sayılı günler kala sürece ilişkin tanıtım filmi de yayınlandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:07
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin edebi potansiyelini ve birikimini uluslararası ölçekte tanıtacak. Bu kapsamda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Edebiyat alanından yapılacak başvuruyla alakalı tüm ön hazırlıklar tamamlandı. Yapılan hazırlıklarda kentin edebiyat tarihine ışık tutacak çalışmalar ve sanatsal iklimin devamlılığını sağlayacak faaliyetlere imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu koordinasyonuyla oluşturulan başvuru dosyası, önümüzdeki günlerde Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Genel Merkezi’ne değerlendirilmek üzere teslim edilecek. Sürece ilişkin sosyal medya üzerinden yayınlanan tanıtım filmi, hazırlıklara dair bilgiler içeriyor.

Kentte Edebiyatın Dünü ve Bugünü

Büyükşehir Belediyesi tarafından başvuru sürecini destekleyici nitelikte süreli ve süresiz yayınların tanıtılması, şair ve yazarların antolojisinin oluşturulması ve eserlerin tıpkıbasımların yapılması gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Yanı sıra şehrin edebiyat birikiminin güncel tutulması bağlamında yapılan çalışmalar arasında; 10 ülkeden 100’e yakın yazar ve şairin katılımıyla düzenlenen I. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri, Yitiksöz ve Evelahir dergisi ile 15 yeni eserin yayımlanması ve Kahramanmaraş Akademi eğitim programları yer aldı. Öte yandan Türkiye’nin kuzeyi ve güneyini birbirine bağlayan 11 adet çift tüplü tünel, 2 köprüyol 3 kavşak ve 6 köprülü kavşağa verilen “Edebiyat Yolu” ismi ise dünyada bir ilki teşkil ediyor.

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