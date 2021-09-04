Edeler Osmaniye’ye gidiyor

Kahramanmaraşspor’u nerde olursa olsun sonuna kadar destekleyeceklerini söyleyen taraftarlar, Pazar günü Osmaniye’ye yapılan karşılaşma için otobüs kaldırıyor.

Kahramanmaraşspor’un Taraftarlar Gruplarından Kahramanmaraş Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman, yaptığı açıklamada, “Bizler bu zaman kadar hem iyi günde hem de kötü günde takımımızı destekledik. Bu yine değişmeyecek bu zor günleri yine oyuncularımızla birlikte olarak atlatacağız. Osmaniye gitmek için girişimlerimiz oldu ve bu girişimler sonucunda gerekli girişimler sonucunda yola çıkma kararı aldık” dedi.

2021-2022 Sezonu 2.Lig Kırmızı Grupta 1. haftasında Kahramanmaraşspor, Serik Belediyespor maçını Osmaniye'de bulunan 7 Ocak Stadyumunda oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağını duyurmuştu.

Osmaniyespor'un iç saha maçlarını oynadığı 3 bin 166 kişi kapasitesi olan 7 Ocak Stadyumunda ev sahibi ekip konumunda olan Kahramanmaraşspor yönetimi Serik Belediyespor maçı için 1000 adet bilet bastırdı.Kahramanmaraşspor, Serik Belediyespor maçında satılalacak bilet fiyatları belirlendi. Kahramanmaraş 12 Şubat stadının yıkım kararı olması, Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun eksikleri nedeniyle Kahramanmaraşspor, Serik Belediyespor maçı Osmaniye şehrindeki 7 Ocak Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları Protokol B ve C, 50 TL, Kapalı tribün 20 TL, Maraton tribünü ise 10 TL’den satılacak. 7 Ocak Stadyumu'nda kale arkası tribünleri bulunmadığı için bilet satışı olmayacak. Biletleri taraftarlar 7 Ocak Stadyumu'nda bulunan gişelerden alabilecek.

Taraftarın stadyumlara giriş şartları şöyle;

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig için Seyircilerin Stadyumlara Girişi: Aşı olmamış ve Covid-19 geçirmemiş seyircilerin müsabaka gününden 48 saat önce PCR testi yaptırmaları gerekir. Aşı olmuş seyircilerin son aşı tarihlerini takip eden 14 günden sonra başlamak üzere 180 gün süre ile herhangi bir teste ihtiyaçları yoktur. (Covid-19) geçirmiş seyircilerin 180 gün süre ile test yaptırmalarına gerek yoktur. -Covid-19 geçirmiş ancak müsabaka tarihi itibarı ile henüz aşı takvimini tamamlamamış seyirciler HES onayı ile stadyuma girebilirler.