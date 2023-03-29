Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube’de Mehmet Çetin Dönemi

Şube Başkanımız Abdülaziz AYDIN’ın Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinin ardından, şube başkanlığına oy birliği ile Mehmet ÇETİN seçilmiş ve şube yönetim kuruluna yedek listeden Duran GÜL dahil olmuştur. Yeni şekillenen yönetim kurulumuzun görev dağılımı ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Mehmet ÇETİN - Şube Başkanı

Mehmet AKARSU - Şube Başkan Vekili

Ahmet KARASU - Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

Oğuzhan ÇOBAN - Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Mehmet KARA - Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme)

Yusuf TÜRKYILMAZ - Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)

Duran GÜL - Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)

İlimiz 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkezinde ve acıyı en derinden yaşayan şehirlerimizdendir. Yaşadığımız bu asrın felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bu vesileyle, yeni dönemde yapacağımız en önemli görev, depremin etkilerinin azaltılması için canla başla çalışmak olacaktır.

Şube Başkanımız Abdülaziz Aydın'ın, sendikacılık konusunda Kahramanmaraş’ta yaptığı çalışmalar örnek alınacak mahiyettedir. Ankara’da yapacağı çalışmalarla da Türkiye’nin eğitim ve emek gündemine dair onlarca konuyu dile getirip çözüm önerileri sunacağından zerre şüphemiz olmayacaktır. Bu duygularla liderliğini hep takdir ettiğim, farklı dönemlerde birlikte çalışmaktan büyük onur duyduğum Genel Başkan Yardımcımız Abdülaziz AYDIN’a yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah utandırmasın.

Şube başkanımızın Ankara’da görev alması sonrası yapılan istişareler sonucu, şube yönetim kurulunda birlikte görev yaptığımız kıymetli yol arkadaşlarım şube başkanlığı görevini oy birliği ile şahsıma tevdi ettiler. Şahsımı bu göreve layık gören kıymetli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki hedefimiz, devraldığımız bu büyük davaya ekibimizle birlikte, durmadan, yorulmadan hizmet etmeye devam etmek olacaktır. Bu süreçte ilçe yönetimleri, divan kurulu, komisyonlarımız gibi tüm yetkili kurullarla iletişimi arttırarak, şubemizin vizyonunu daha da ileriye taşıma gayretinde olacağız.

Okul temsilcilerimizden eğitim yöneticilerine, öğretmen arkadaşlarımızdan eğitim çalışanı şef-memur-hizmetli arkadaşlarımıza geniş bir yelpazeyi içine alarak, güncellenmiş programlar ve ziyaretlerle bizden öncekilerden devir aldığımız bayrağı daha yükseklere taşıma telaşında olacağız.

Bu vesileyle geçmişte camiamıza emek vermiş, katkı sunmuş tüm büyüklerimizi hayırla yad ediyor, ahirete irtihal edenlere de rahmet diliyorum.

Niyet hayır, akıbet hayır olur inşaAllah.

Yeni bir güne yeni bir döneme Bismillah…

Mehmet ÇETİN

Eğitim-Bir-Sen Kahramanmaraş 1 No’lu Şube Başkanı