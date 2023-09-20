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Ek MTV tahsilatı yüzde 20,8’de kaldı!

Temmuz ayında yapılan ek bütçede en dikkat çeken vergi artışlarından biri kuşkusuz tüm taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oldu.

Ek MTV tahsilatı yüzde 20,8’de kaldı!

Ek MTV tahsilatı yüzde 20,8’de kaldı!

Temmuz ayında yapılan ek bütçede en dikkat çeken vergi artışlarından biri kuşkusuz tüm taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oldu.

20 Eylül 2023 Çarşamba 14:18

Bir kereye mahsus olmak üzere 2023 yılında MTV, Ağustos ve Kasım aylarında tekrar ödenecek. Çifte MTV ödemesi konusunda gelen rakamlar, vatandaşın bu konudaki isteksizliğini gözler önüne serdi. Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, 2023 yılı Ağustos dönemine ait bütçe verilerine bakıldığında sadece 3,4 milyar TL’lik MTV tahsil edildiğini ve tahsilat oranının yüzde 20,8’de kaldığını söyledi.

Otomobil, arazi taşıtları, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak, helikopter gibi kayıt ve tescile tabi motorlu araçlar için her yılbaşında MTV tarifesi belirleniyor ve Ocak ile Temmuz aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. 2023 yılı bütçesinde yıllık 38,6 milyar TL MTV tahsilatı öngörülüyordu. İki eşit taksitte ödendiğinden 2023 yılının Ocak ve Temmuz dönemlerinde 19,3 milyar TL MTV tahsil edilmesi bekleniyordu. Temmuz ayında yapılan ek bütçe ile bu yıl MTV’nin bir kere daha alınacağı belirtilerek yıllık toplam tahsilat hedefi de 71,2 milyar TL’ye yükseltildi.

Ek MTV’de hayaller 32,6 milyar TL, Ağustos’ta gerçekleşen ise 3,4 milyar TL!

Vergi Uzmanı ve Özay Mali Danışmanlık Kurucu Ortağı Mahmut Aydoğmuş, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde yapılan tahsilatların beklentilerin çok altında kaldığını belirterek 2023 yılında gerçekleşen tahsilat oranları hakkında önemli bilgiler verdi.

Ocak ve Temmuz dönemlerinde tahsil edilen MTV tutarının toplam 25,6 milyar TL’de kaldığını, ek MTV’nin de ilk taksit ödemelerinde dip noktayı gördüğünü ifade eden Mahmut Aydoğmuş, “2023 yılı bütçesi yapıldığında 38,6 milyar TL Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması hedefleniyordu. Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödendiğinden her dönem için 19,3 milyar TL’lik MTV tahsil edilmesi beklentisi vardı. Buna karşılık Ocak 2023 döneminde tahsil edilen MTV tutarı 13,1 milyar TL olunca tahsilat oranı yüzde 67,8’de kaldı. 2023 dönemi MTV tutarları 7440 sayılı af yasası kapsamına da alınmadığı için buradan tahsilat anlamında bir olumlu dönüş de olmadı. Temmuz 2023 dönemine geldiğimizde tahsil edilen MTV tutarı 12,5 milyar TL ile daha da düşük seviyelere geriledi ve tahsilat oranı yüzde 64,8’e düştü. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV gibi diğer vergi kalemleri ile mukayese ettiğimizde tahsilat oranlarının hedeflerin epey altında kaldığını söylemek zor değil. Temmuz ayında yapılan ek bütçeyle bu yıl MTV’nin bir kez daha alınacağı söylendi yani taşıt sahiplerine çifte MTV yükü geldi. Yıllık toplam tahsilat hedefi ise bu suretle 71,2 milyar TL’ye yükseltildi. Deprem bölgesinin ek vergiden muaf olması ve tescil edilen araç sayısındaki değişiklik dikkate alınarak ek MTV’den 32,6 milyar TL tahsilat beklentisi oluştu. Bu tutarın yarısının Ağustos ayında, diğer yarısının ise Kasım ayında ödenmesi şeklinde düzenleme yapıldı. Fakat Ağustos 2023 dönemine ilişkin bütçe verilerine baktığımızda sadece 3,4 milyar TL seviyesinde MTV tahsil edildiğini görüyoruz. Yani 16,3 milyar TL ek MTV tahsilatı beklenirken ödenen 3,4 milyar TL olmuş ve tahsilat oranı da yüzde 20,8 gibi çok düşük bir oranda gerçekleşmiş. Bu tablo tahsilat oranlarında gelinen dip nokta diyebiliriz” diye konuştu.

Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, vatandaşların ödedikleri vergiyi tekrar ödeme noktasındaki isteksizliklerinin yanı sıra kamuoyunda oluşan Anayasa Mahkemesi’nin kararına yönelik beklentinin ek MTV tahsilatının düşük seviyede kalmasında etkili olduğunu belirterek sözlerini şöyle bitirdi: “Yaşanan ekonomik zorluklar elbette etkilidir ancak vatandaşın ödediği bir vergiyi bir daha ödeme noktasında net tavır koyduğu açıkça görülüyor. Diğer taraftan konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar da kamuoyunda bir beklenti oluşturdu. Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi kararları geriye dönük uygulanmıyor ve vatandaşın bu nedenle ek MTV’de bekleyişe geçmiş olması da muhtemel. Ödenmiş verginin bir daha ödenmesini talep etmenin Anayasa’nın 73. maddesine aykırı olduğunun altını bir kez daha çizmekte yarar var. Umarız Anayasa Mahkemesi kısa sürede konuya ilişkin kararını verir ve belirsizlik ortadan kalkar.”

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Ek MTV Tahsilatı Yüzde 208’de Kaldı!
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