Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Murat Aksu, mesajında şunları kaydetti;

Bugün, Kurtuluş Savaşı mücadelesi sonucu kavuştuğumuz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutuluyoruz.

Hepimiz millet olarak var gücümüzle çalışmaya devam etmeli, üretmeye ve kazanmaya devam etmeli, kardeşçe birbirimizi kucaklamalıyız.

Milletimizin en önemli dönüm noktası olan Şanlı tarihimizdeki bu günde, Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bugüne kadar canlarıyla ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz.”