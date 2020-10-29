Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin...
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Ekinox Enerji A.Ş. firma yetkilisi Murat Aksu, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

Ekinox Enerji A.Ş. firma yetkilisi Murat Aksu, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 11:13
banner459

Murat Aksu, mesajında şunları kaydetti;

Bugün, Kurtuluş Savaşı mücadelesi sonucu kavuştuğumuz Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutuluyoruz.

Hepimiz millet olarak var gücümüzle çalışmaya devam etmeli, üretmeye ve kazanmaya devam etmeli, kardeşçe birbirimizi kucaklamalıyız.

Milletimizin en önemli dönüm noktası olan Şanlı tarihimizdeki bu günde, Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bugüne kadar canlarıyla ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet şükran ve rahmetle anıyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Kundakçı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ömer Kundakçı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan 29 Ekim mesajı
İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan 29 Ekim mesajı
Gökhan Büyükdereli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Gökhan Büyükdereli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber