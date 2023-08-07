Ekinöz’nde kaymakamlık personel alacak!

Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı yapacaktır.

Başvuru yapacak adaylar için gerekli tüm bilgiler bu adreste…

Araştırma ve inceleme personeli ilan metni için tıklayınız.

Büro personeli ilan metni için tıklayınız.