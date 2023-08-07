Ekinöz’nde kaymakamlık personel alacak!

Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı yapacaktır.
Başvuru yapacak adaylar için gerekli tüm bilgiler bu adreste…
Araştırma ve inceleme personeli ilan metni için tıklayınız.
Büro personeli ilan metni için tıklayınız.
Kahramanmaraş’ın Ekinözü Kaymakamlığı, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı yapacaktır.
Başvuru yapacak adaylar için gerekli tüm bilgiler bu adreste…
Araştırma ve inceleme personeli ilan metni için tıklayınız.
Büro personeli ilan metni için tıklayınız.