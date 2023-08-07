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Ekinöz’nde kaymakamlık personel alacak!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Kaymakamlığı, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacağını duyurdu.

Ekinöz’nde kaymakamlık personel alacak!

Ekinöz’nde kaymakamlık personel alacak!

Kahramanmaraş’ın Ekinözü Kaymakamlığı, Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 personel alımı yapılacağını duyurdu.

07 Ağustos 2023 Pazartesi 20:37

Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alımı yapacaktır.

Başvuru yapacak adaylar için gerekli tüm bilgiler bu adreste…

Araştırma ve inceleme personeli ilan metni için tıklayınız.

Büro personeli ilan metni için tıklayınız.

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Ekinöz’nde Kaymakamlık Personel Alacak!
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