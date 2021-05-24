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Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ekinözü’nde başlattığı Sağlık Turizm Merkezi inşası hızla sürüyor. Toplamda bin 720 metrekare alana sahip tesiste Türk hamamı, sauna, buhar odası, çamur uygulama odası, restoran, konaklama odaları ve sosyal alanlar yer alacak.

Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde Çalışmalar Sürüyor

Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi’nde Çalışmalar Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Ekinözü’nde başlattığı Sağlık Turizm Merkezi inşası hızla sürüyor. Toplamda bin 720 metrekare alana sahip tesiste Türk hamamı, sauna, buhar odası, çamur uygulama odası, restoran, konaklama odaları ve sosyal alanlar yer alacak.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:34
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm pazar payını artıracak projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, Ekinözü Kaymakamlığı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) işbirliğiyle gerçekleştirilen “Ekinözü Sağlık Turizm Merkezi” kaba inşası tamamlandı. İkinci etabına başlanan tesisin, iç mekân ve ince işçilikleri yapımı sürüyor. Toplamda bin 720 metrekare alanda inşa edilen yapı, tamamlandığında sağlık turizmi noktasında katma değer sağlayacak. Modern konaklama alanlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan yapıda ayrıca bay-bayan hamam, sauna, buhar odası, çamur masajı gibi spa birimleri de yer alacak. İlçeye özgü olan acı su içme bölümünün de yer aldığı yapıda modern bir restoran da bulunacak. Projeyle beraber, ilçenin “İçmeler” olarak adlandırılan bölgesinin ve bölgede yer alan suyun tanıtımının artırılması hedefleniyor. Tesisin yanı sıra ilçe merkezinde yapılan çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da turizm sezonunda bölge estetiğine artı değer kazandıracak.

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