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Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek

Yüzyılın felaketi sonrasında yeniden üretime başlayan Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günlük 15 bin ekmeği depremzedelere ulaştırıyor.

Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek

Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek

Yüzyılın felaketi sonrasında yeniden üretime başlayan Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, günlük 15 bin ekmeği depremzedelere ulaştırıyor.

04 Mart 2023 Cumartesi 16:08

Elbistan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, 6 Şubat’ta yaşanan depremle birlikte ağır hasar alarak çalışamaz duruma geldi. Depremin kalbinde yer alan kentte depremzede vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırmak için kolları sıvayan Elbistan Belediyesi, yoğun bir çalışma programının ardından Halk Ekmek Fabrikası’nı farklı bir bölgede yeniden hizmete açtı. Fabrikada üretilen günlük 15 bin ekmek, aşevleri, çadır kent gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerler ve kırsal mahallelere gönderiliyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, deprem sonrasında yaraları sarmak için geceli gündüzlü çalıştıklarını söyledi.

Tüm birimlerin seferber edildiğini belirten Başkan Gürbüz, “Şehrimize karşı sorumluluğumuz büyük. Gün tek yürek, tek bilek olma; el ele vererek durmadan çalışma günü. Biz de bu bilinçle, hemşerilerimize destek olma adına seferberlik esasıyla çalışıyoruz. Şehrimizde büyük yıkıma neden olan asrın felaketinde Halk Ekmek Fabrikamız da kullanılamaz hale geldi. İlçemizde büyük bir işlev üstlenen tesisimizi başka bir noktada yeniden faaliyete geçirdik. Şuanda günlük 15 bin ekmeği, kırsal mahallelerimize, aşevlerine ve ihtiyaç duyulan her noktaya gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Allah'ın izniyle elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak bu büyük afetin izlerini en kısa sürede sileceğiz’ diyen Başkan Gürbüz, “Şehrimizde bir yandan konteyner kentler ve çarşılar açılıyor. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla birlikte devlet millet dayanışması ile yaralarımızı sarıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak azmimiz ve gayretimiz var. Şehrimizin bize ihtiyaç duyduğu her yerde olacağız” ifadelerini kullandı.

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Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek
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