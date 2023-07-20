Ekrem İmamoğlu’ndan manevi babası Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı!

CHP'de değişim hareketini başlatan İBB Başkanı İmamoğlu'nun partideki üst düzey isimlerle yaptığı bir zoom toplantısı ise internete düştü. CHP'de adeta bir darbe etkisi yaratan toplantıya, Engin Altay, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl gibi isimler katıldı.

GİZLİ TOPLANTI İNTERNETE SIZDI

CHP'de yaşanan kriz devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı yaklaşık olarak 50 dakika sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN KATILMADI

MYK toplantısındaki ana konunun sızdırılan toplantı olduğu belirtildi.

Toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer almadığı aktarıldı.

İSTİFALARI İSTENDİ İDDİASI

Gelen bazı kulis bilgilerine göre MYK üyeleri, tartışmalı zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın "parti teamüllerine ve disiplinine aykırı hareket ettikleri nedeniyle" istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

GİZLİ TOPLANTI İNTERNETE SIZDI

CHP'de yaşanan kriz devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı yaklaşık olarak 50 dakika sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN KATILMADI

MYK toplantısındaki ana konunun sızdırılan toplantı olduğu belirtildi.

Toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer almadığı aktarıldı.

İSTİFALARI İSTENDİ İDDİASI

Gelen bazı kulis bilgilerine göre MYK üyeleri, tartışmalı zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın "parti teamüllerine ve disiplinine aykırı hareket ettikleri nedeniyle" istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

TOPLANTIYI DOĞRU BULMUYORUZ

Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır."

GENEL MERKEZİN HABERİ YOK

Toplantıdan CHP Genel Merkezi'nin haberinin olup olmadığı ile ilgili soruya Öztrak, "Hayır, haberimiz yoktu" karşılığını verdi.