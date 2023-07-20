Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Türkoğlu’nda İstiklal Caddesi Yenilendi!
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Okay’dan Hicri Yılbaşı Mesajı
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
Evelahir’in Yeni Sayısı Okurlarla Buluştu
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi...
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı
Vali Coşkun’dan 15 Temmuz Demokrasi...

Ekrem İmamoğlu’ndan manevi babası Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı!

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' krizi, İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından zirveye ulaştı.

Ekrem İmamoğlu’ndan manevi babası Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı!

Ekrem İmamoğlu’ndan manevi babası Kılıçdaroğlu'na darbe toplantısı!

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan 'değişim' krizi, İmamoğlu'nun darbe toplantısının ardından zirveye ulaştı.

20 Temmuz 2023 Perşembe 18:05

CHP'de değişim hareketini başlatan İBB Başkanı İmamoğlu'nun partideki üst düzey isimlerle yaptığı bir zoom toplantısı ise internete düştü. CHP'de adeta bir darbe etkisi yaratan toplantıya, Engin Altay, Özgür Özel, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel ve Tekin Bingöl gibi isimler katıldı.

GİZLİ TOPLANTI İNTERNETE SIZDI

CHP'de yaşanan kriz devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı yaklaşık olarak 50 dakika sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN KATILMADI

MYK toplantısındaki ana konunun sızdırılan toplantı olduğu belirtildi.

Toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer almadığı aktarıldı.

İSTİFALARI İSTENDİ İDDİASI

Gelen bazı kulis bilgilerine göre MYK üyeleri, tartışmalı zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın "parti teamüllerine ve disiplinine aykırı hareket ettikleri nedeniyle" istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

GİZLİ TOPLANTI İNTERNETE SIZDI

CHP'de yaşanan kriz devam ederken İmamoğlu'nun gizli toplantısı internete sızdırıldı. Görüntülerde CHP'nin önemli isimleri ve bazı Parti Meclisi üyelerinin Kılıçdaroğlu'na karşı net bir şekilde harekete geçtiği görülüyor.

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısı kamerada! Kemal Kılıçdaroğlu'na ihanet toplantısı ifşa oldu

MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Söz konusu toplantı siyasi gündeme bomba gibi düşerken, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK toplantısı yaklaşık olarak 50 dakika sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL VE GÖKHAN GÜNAYDIN KATILMADI

MYK toplantısındaki ana konunun sızdırılan toplantı olduğu belirtildi.

Toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın yer almadığı aktarıldı.

İSTİFALARI İSTENDİ İDDİASI

Gelen bazı kulis bilgilerine göre MYK üyeleri, tartışmalı zoom toplantısına katılan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın "parti teamüllerine ve disiplinine aykırı hareket ettikleri nedeniyle" istifa etmesi gerektiği yönünde görüş bildirdiler.

TOPLANTIYI DOĞRU BULMUYORUZ

Partimizin kongre süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan hiyerarşisini dikkate almayan etik olmayan toplantıları doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır bunu da yapacaktır."

GENEL MERKEZİN HABERİ YOK

Toplantıdan CHP Genel Merkezi'nin haberinin olup olmadığı ile ilgili soruya Öztrak, "Hayır, haberimiz yoktu" karşılığını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu’ndan Manevi Babası Kılıçdaroğluna Darbe Toplantısı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanko Üniversitesi’nde Tercih Ve Tanıtım Günleri Başladı
Sanko Üniversitesi’nde Tercih Ve Tanıtım Günleri Başladı
SANKO Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan Üniversite Adaylarına Tercih Mesajı
SANKO Rektörü Prof. Dr. Dağlı’dan Üniversite Adaylarına Tercih Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Berber Hizmeti
Başkan Mahçiçek’ten 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Berber Hizmeti
Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor
Şehrin Doğal Güzellikleri Kursiyerlerin Objektiflerine Yansıyor
Büyükşehir, Dr. Sait Bulvarı’nı da yeniledi
Büyükşehir, Dr. Sait Bulvarı’nı da yeniledi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber