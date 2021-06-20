Elbistan Atık Su Arıtma Tesisi Hızla Yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile Elbistan Atıksu Arıtma Tesisi inşaat alanında incelemerde bulundu. Milletvekili İmran Kılıç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör çalışmalarla ilgili bilgileri paylaştı. İnceleme sonrası açıklamada bulunan Ünal, “İleri biyolojik ve teknolojik sistemlerin yer aldığı bu proje ile atık sular önemli ölçüde arıtılacak. Toplamda 180 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçecek projemiz, iklim değişikliğine yönelik atılabilecek en somut ve güzel adımlardan birisi olacak” diye konuştu.

Diğer Kentlere Örnek Olmalı

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal açıklamasının devamında atık suların arıtılmasının önemine dikkat çekerek, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz bir arıtma tesisi projesini bitirmiş, tamamlamıştı. Şuan Elbistan ilçemizde devam eden projede de yüzde 40’a yakın bir oranda inşaatı gerçekleşmiş. İklim değişikliğinin en sert şekilde hissedildiği bu günlerde atılan bu adımları önemsiyoruz. Bu yatırımların önemini Marmara denizimizdeki müsilaj sorunu en net şekilde ortaya koyuyor. Çevre hepimizin, onu hep birlikte korumalıyız” dedi.

Hayırlı Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Yaklaşık 180 Milyon TL’lik yatırımla inşasına başladığımız bu ileri biyolojik arıtma tesisimizle doğayı ve çevreyi koruyacağız. 92 dönüm alan üzerinde inşa ettiğimiz tesisimiz şu anda %40’lar seviyesinde. Çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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