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Elbistan Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi

Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki kurban kesim alanlarını belirledi. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, belirlenen 8 farklı noktada küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların kesimini yapabilecek.

Elbistan Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi

Elbistan Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi

Elbistan Belediyesi, ilçe genelindeki kurban kesim alanlarını belirledi. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, belirlenen 8 farklı noktada küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların kesimini yapabilecek.

05 Temmuz 2022 Salı 08:11
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Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kesim alanlarında gerekli denetimlerde yapılacak.

İlçe genelindeki kurban kesim alanları şu şekilde olacak; Canlı hayvan borsası batısında bulunan boş arazi, Yeşilyurt Çok Programlı Lise yanı, Yunus Emre Mahallesi pazar yeri, Elbistan Ortaokulu bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi açık pazar yeri, Hocazade Camii önü pazar yeri, Eski Ceyhan koleji bahçesi ve Yeşilyurt Mahallesi TOKİ İlkokulu bahçesi ile özel kesimhanelerde yapılacaktır.

Başkan Gürbüz; gerekli tedbirler alındı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise yaptığı açıklamasında; Kurban kesim alanlarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade ederek; “Kurban Bayramı hepimizin bildiği gibi hazırlık gerektiren bir bayram. Biz Elbistan genelinde vatandaşlarımızın kurbanlarını uygun koşullarda kesebilmeleri için gerekli tedbirleri aldık.

Bayram boyunca hizmet verilecek

Kurban Hizmetleri Komisyonu raporuna göre küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesimi için ilçe sınırlarımız içinde 8 yer belirlendi. Kesim noktaların tamamında zabıta müdürlüğü ekiplerimiz gerekli denetimlerini yapacak. Elbistan Belediyesi ekipleri bayram boyunca halkımıza hizmet vermek için hazır bekleyecektir.

Bu vesile ile başta Elbistanlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

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Elbistan Belediyesi Kurban Kesim Alanlarını Belirledi
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