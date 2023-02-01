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Elbistan Belediyesi üretim tesisi ile bütçesine katkı sağlıyor!

Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için birçok alanda kendi çalışmalarını yürüten Elbistan Belediyesi bahar ve yaz aylarında yeşil alanlara ektiği çiçekleri de kendisi üretiyor. ‘Çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretilen çiçekler Elbistan’da hayata geçecek peyzaj projelerinde de kullanılacak.

Elbistan Belediyesi üretim tesisi ile bütçesine katkı sağlıyor!

Elbistan Belediyesi üretim tesisi ile bütçesine katkı sağlıyor!

Kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak için birçok alanda kendi çalışmalarını yürüten Elbistan Belediyesi bahar ve yaz aylarında yeşil alanlara ektiği çiçekleri de kendisi üretiyor. ‘Çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretilen çiçekler Elbistan’da hayata geçecek peyzaj projelerinde de kullanılacak.

01 Şubat 2023 Çarşamba 17:29

Daha yeşil bir Elbistan inşa etmek için kentin her köşesini yeşillendirmeye devam eden Elbistan Belediyesi kent genelinde ihtiyaç durduğu fidan, çiçek ve süs bitkisini kendi bünyesindeki seralarından karşılıyor. Seralarda üretilen çiçek ve fidanlar bahar ve yaz aylarında toprak ile buluşacak.

ONLARCA TÜR BİTKİ YETİŞTİRİLİYOR

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış dönemiyle beraber bitkilerin uyku dönemine geçmesinin ardından budama ve bakım yaptıkları bitkilerden topladıkları binlerce çelik hazırlanan özel alanda üretime hazır hale getiriliyor.

Elbistan belediyesi gelecek bahar aylarında ilçeye güzel görünüm kazandırmak amacıyla kendi bitkisini üretmek için ‘çelik’ ve ‘tohum’ yöntemiyle üretim çalışması yaptı. Sera alanında gül, zakkum, pitos, lavanta, şimşir, taflan, kül çalısı, formium, dağ muşmulası, sarmaşık, servi, leylandi, mazı gibi türlerin üretimi yapılıyor. Fidanlıkta gelişim sürecini tamamlayan bitkiler park ve yeşil alanlara dikiliyor.

Elbistan Belediyesi kendi üretim tesisi ile belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Böylelikle kamu kaynakları etkin ve verimli kullanılıyor.

Son Güncelleme: 01.02.2023 17:33
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Elbistan Belediyesi üretim Tesisi Ile Bütçesine Katki Sağliyor!
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