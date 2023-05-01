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Elbistan Belediyesi yeni binasına taşınıyor!

‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan Elbistan Belediyesi, yeni yerine taşınıyor.

Elbistan Belediyesi yeni binasına taşınıyor!

Elbistan Belediyesi yeni binasına taşınıyor!

‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerde ağır hasar aldıktan sonra yıkılan Elbistan Belediyesi, yeni yerine taşınıyor.

01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:40

Depremin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan’da devlet millet el ele yaraları sarıyor.

Pazarcık ve Elbistan’da 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Elbistan Belediye ağır hasar aldı ve kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımın ardından geçici olarak AEL İlköğretim Okulu’na taşınan belediye, okulların açılmasıyla birlikte tekrar başka binaya taşınıyor.

Vatandaşların belediye hizmetleri konusunda mağduriyet yaşamaması adına Kümbet Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yeni kurulacak olan Belediye binasında çalışmalarda sona gelindi. Yaklaşık 1 hafta sonra hizmete açılacak olan binada vatandaşlar tüm işlemlerini yaptırabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada ise; “Yaşanan deprem felaketlerinin arından binamız yıkıldığı için geçici olarak AEL İlköğretim Okulu’na taşınmıştım fakat okulların açılmasıyla birlikte tekrardan yeni bir yere taşınma durumu söz konusu oldu. Hızlı bir şekilde tüm birimlerin aktif çalışabileceği ve vatandaşlara hizmet edeceği yeni yerimizi kiraladık. Yaklaşık bir hafta 10 gün içinde kesintisiz hizmet vermeye başlayacağız” denildi.

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Elbistan Belediyesi Yeni Binasına Taşınıyor!
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