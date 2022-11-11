Elbistan Belediyesinden vergi uyarısı! Cezalı duruma düşmeyin

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2022 yılına ilişkin emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu.

Elbistan Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken, iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor.

Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2022 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.elbistan.bel.tr sitemizin E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler” ifadelerine yer verildi.