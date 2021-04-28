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Elbistan'da TOKİ konutları 2022 yılında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde TOKİ tarafından ‘her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Elbistan’da inşasına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

Elbistan'da TOKİ konutları 2022 yılında tamamlanacak

Elbistan'da TOKİ konutları 2022 yılında tamamlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde TOKİ tarafından ‘her yıl 100 bin yeni sosyal konut’ projesi kapsamında Elbistan’da inşasına başlanan TOKİ konutları yükselmeye başladı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 09:57
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Projede gelinen son noktayı yerinde gören ve firma yetkililerinden bilgi alan AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, 28 bloktan oluşan 609 dairenin 2022 yılı mayıs ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Yedi katlı inşa edilen bloklarda 3+1 ve 2+1 dairelerin yer alacağını bildiren Başkan Tıraş, yaptığı değerlendirmede: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapımı devam eden TOKİ konutları inşaatında incelemelerde bulunduk. Bahar aylarıyla birlikte yapımına başlanan konutların inşası büyük bir hızla devam etmektedir. Konutların 2022 yılı mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Çalışmalar büyük bir hassasiyet ve hızla sürdürülmektedir. TOKİ konutlarının yapımına başlanmasıyla birlikte bölgenin değeri biraz daha artmıştır. Sosyal alanları, manzarasıyla harika bir toplu konut inşa ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Elbistanda TOKİ Konutları 2022 Yılında Tamamlanacak
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