Elbistan’da açık hava etkinliği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin kentin tüm ilçelerinde düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri son sürat devam ediyor. Etkinlik takvimi doğrultusunda Elbistan’da gerçekleştirilen programı vatandaşlar da ilgiyle takip etti. İlçenin Pınarbaşı mevkiinde düzenlenen etkinliklerde, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konserinin yanı sıra başrollerinde Erkan Petekkaya, Tugay Mercan, Baran Bölükbaşı ve Nazan Diper gibi usta oyuncuların yer aldığı Şafak Vakti filmi de gösterildi.

Programlar Bugün Afşin’de

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Etkinliklerimiz 31 Ağustos Salı (Bugün) Afşin ilçemizde gerçekleştirilecektir. Şehit Ömer Erüstün Parkı’nda, 19.00’da başlayacak ücretsiz etkinliklerimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.