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Elbistan’da ekipler kar için seferber oldu!

Elbistan da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alan Elbistan Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

Elbistan’da ekipler kar için seferber oldu!

Elbistan’da ekipler kar için seferber oldu!

Elbistan da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü. Meteorolojinin günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alan Elbistan Belediyesi ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

02 Şubat 2023 Perşembe 15:36

Elbistan’da beklenen kar dün akşam saatlerinde geldi. İlerleyen saatlerde etkisini artıran yağış, doğayı beyaza bürüdü, kentteki kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesi yaptığı uyarıları dikkate alarak hazırlıklarını tamamlayan belediye ekipleri ulaşımın kapanmaması için gayret sarf etti.

İlçe merkezinde Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, şehirler arası yollarda ise kara yolları ekipleri çalışmalarını gece yarısından sonra da devam ettirdi.

Karı eğlenceye çevirenler de oldu. Sokağa çıkan gençler kartopu oynayarak anı eğlenceye çevirdi.

Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ferhat Balta, bu yıl 800 ton tuz stoğuyla kar hazırlığını aylar öncesinden tamamladıklarını belirterek, yağışın başlamasıyla birlikte ulaşımın aksamaması, vatandaşların mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını ve çalışmaların gece boyunca sürdüğünü belirtti.

Balta konuşmasının devamında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları öncesi karla mücadele ekibimizi hazırlamıştık. Geçtiğimiz yaz aylarında ekonimik olması nedeniyle yaklaşık 800 ton tuz alarak depolarımıza yerleştirdik. Dün akşam saatlerinde başlayan kar ile birlikte 20 araç, 250 personel ile gece boyunca karla mücadele çalışmalarımız devam etti. Öncelikli olarak belirlediğimiz noktalar vardı. Bunlar hastane ve acil girişi, yokuş olan mahallelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlardı. Sabaha karşı kar yağışının bitmesi ile ekiplerimiz kaldırımlara yoğunlaştı. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık çok şükür. Kar lastiği olmayan araç sürücülerimizin zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Elbistan’da Ekipler Kar Için Seferber Oldu!
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