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Elbistan’da Gönül Bağı İle Kırsalda Tıraş Olmayan Kalmayacak

Elbistan Belediyesi ile berberler ve kuaförlerin işbirliğinde hayata geçirilen ‘Gönül Bağı’ projesiyle kırsal mahallelerden şehre inmekte zorlanan öğrenci, engelli ve yaşlılar ücretsiz bir şekilde tıraş edilip saç bakımları yapılıyor.

Elbistan’da Gönül Bağı İle Kırsalda Tıraş Olmayan Kalmayacak

Elbistan’da Gönül Bağı İle Kırsalda Tıraş Olmayan Kalmayacak

Elbistan Belediyesi ile berberler ve kuaförlerin işbirliğinde hayata geçirilen ‘Gönül Bağı’ projesiyle kırsal mahallelerden şehre inmekte zorlanan öğrenci, engelli ve yaşlılar ücretsiz bir şekilde tıraş edilip saç bakımları yapılıyor.

19 Ocak 2023 Perşembe 12:05

Elbistan’da faaliyet gösteren berber ve kuaförler, Elbistan Belediyesi’nin desteklediği ‘Gönül Bağı’ projesi ile öğrenciler, engelli ve yaşlıları ücretsiz olarak tıraş edip saç bakımlarını yapmak için her pazar bir kırsal mahallenin yolunu tutuyor. Elbistan Belediyesi’nin ulaşım ve malzeme desteği ile kolları sıvayan berber ve kuaförler, gittikleri mahallelerdeki uygun bir mekanda işe koyuluyor. Makaslar ve makineler, iyilik için çalışırken; öğrenci, engelli ve yaşlı vatandaşlar da ayaklarına kadar gelen bu hizmetin tadını çıkarıyor.

‘Gönül Bağı’ projesine destek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, gönüllülük esasına dayanarak ücretsiz bir şekilde hizmet veren berber ve kuaförlere teşekkür etti.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi ile ortaklaşa sürdürülen ‘Gönül Bağı’ projesi ile berber ve kuaförlerimiz kırsal mahallelerde yaşayan öğrenciler ile yaşlılar ve engellilerin tıraşını ve saç bakımını ücretsiz yapıyor. Elbistan’da yaşayan kıymetli bir zanaatkarımız Hüseyin Bey’in öncülüğünde başlatılan bu projeye seve seve destek olduk. Hüseyin Bey’in bu düşüncesi, çok büyük bir sosyal sorumluluk projesi anlamına geliyor. Biz de kendisine destek olarak bunu hayata geçirdik. Ülkemize örnek olacak bir proje olduğunu düşünüyorum. İyiliği yaymak adına, güzellikleri paylaşmak adına soyunduğumuz bu çabanın ve çalışmanın hayırlar getirmesini diliyorum. Bu projeye destek olan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Her sektöre örnek teşkil edebileceğini düşündüğüm bir çalışma bu” şeklinde konuştu.

Projeye öncülük eden erkek kuaförü Hüseyin Polat ta ilçe merkezden uzak kırsal mahallelerdeki çocuk, engelli ve yaşlıları tıraş ederek onları mutlu etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin başlatıldığı kırsal Karamağara Mahallesinde tıraş olanlar da ‘Gönül Bağı’ projesinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e ve kendilerini tıraş eden berber ve kuaförlere teşekkür etti.

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Elbistan’da Gönül Bağı İle Kırsalda Tıraş Olmayan Kalmayacak
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