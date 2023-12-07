Elbistan’da imar planı oy birliği ile kabul edildi!

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belediye başkanlığına önerilen İmar Komisyon üyeleri, şehrin geleceğini belirleyecek 1/5000 imar planını tamamladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün başkanlığında toplanan İmar Komisyon üyelerince oylama yapıldı ve tüm partilerin onayını alarak kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Gürbüz, adeta Elbistan’ın Anayasası olan bu kararın,yeni bir dönemin kapılarını açtığını vurguladı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu, AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP meclis gruplarının önerdiği üyelerle bir araya gelerek, deprem sonrası başlatılan kritik bir süreçte önemli bir adım attı. Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda, 1/5000 ölçekli imar planları tamamlandı ve oy birliği ile kabul edildi.Şehircilik ilke ve prensiplerine uyumlu bir plan oluşturmak istendi ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldı.Bütün meslek örgütleriyle Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, odalarımızla ayrı ayrı ve tek tek görüşüldü, hepsinin fikirleri alındı.Yurt içi ve yurtdışı görüş beyan etmek isteyen tüm STK’larımıza planımızı sunduk, onların da görüşlerini aldık. Bu doğrultuda geniş katılımlı konsensüsün olabildiğince sağlandığı bir plan elde etmiş olduk.Bu kapsamlı plan, Elbistan ilçesinin gelişimini ve vatandaşların haklarını koruyacak şekilde tasarlandı. Plan, özellikle mahkeme kararları ve eski uyuşmazlıklarında çözümüne odaklanıyor. Şimdi, büyükşehir belediye başkanlığına sunulacak olan bu planlar, sonrasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dönüştürülecek.

Bu plan deprem risklerini azaltacak

Bu planlar öncelikle deprem risklerini azaltmayı, caddeleri genişletmeyi ve geniş yeşil alanlar ile sosyal donatı alanları oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, vatandaşları mağdur etmeden, bakanlığın şehircilik ilkeleri ve prensiplerine uygun bir şekilde sosyal donatı dengesini sağlayacak.Planın oluşturulması sürecindeki başta İmar Komisyon başkanımız olmak üzere tüm siyasi partilerimize ve tüm siyasi partilerimizin imar komisyonundaki kıymetli üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni imar planı Elbistan’ın geleceğine yön verecek, Elbistan’ı daha yaşanabilir ve güvenli bir hale getirecek.

Adeta Elbistan’ın Anayasası

Bu plan sadece belediyenin ya da bir kişinin değil, tüm Elbistan'ın planı. Adeta Elbistan’ın Anayasası. Ayrıca, iş yoğunluğu nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerimize planın bilgisi verilerek, bu sürece dahil edildi. Bundan sonraki süreçte ilçemizde en az zayiatla 18’inci madde uygulamalarımızı da tamamlayacağız”dedi.

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Planın kabul edilmesi sonrası sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi veren Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu tarafından kabul edilen 1/5000 imar planı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanlığına sunulacak. Daha sonra 1/5000 imar planına uygun, 1/1000 uygulama imar planları çalışılacak. 1 ay ya da bir buçuk ay gibi bir kısa süreç içerisinde, bu çalışmalarımızda öncelikle tabii ki komisyonumuz tarafından yürütülecek ve Elbistan Belediye Meclisine gelecek, Elbistan Belediye meclisimizin de uygun görüşüyle beraber büyükşehir belediyemize göndereceğiz.Askı süreçleriyle beraber inşallah 1/5000 ve 1/1000 imar planlarımız yürürlüğe girmiş olacak” sözleri ile konuşmasını tamamladı.