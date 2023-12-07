Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
Kahramanmaraş için kapalı yol uyarısı!
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Spinal Günleri’
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!
SANKO’lu öğrencilerden eskrim başarısı!

Elbistan’da imar planı oy birliği ile kabul edildi!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 İmar Planının tamamlandığını belirterek, “Tüm partilerimizin oy birliği ile onaylanması, şehrimiz adına çok önemli bir adımdır” dedi.

Elbistan’da imar planı oy birliği ile kabul edildi!

Elbistan’da imar planı oy birliği ile kabul edildi!

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1/5000 İmar Planının tamamlandığını belirterek, “Tüm partilerimizin oy birliği ile onaylanması, şehrimiz adına çok önemli bir adımdır” dedi.

07 Aralık 2023 Perşembe 16:19

AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından belediye başkanlığına önerilen İmar Komisyon üyeleri, şehrin geleceğini belirleyecek 1/5000 imar planını tamamladı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün başkanlığında toplanan İmar Komisyon üyelerince oylama yapıldı ve tüm partilerin onayını alarak kabul edildi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Mehmet Gürbüz, adeta Elbistan’ın Anayasası olan bu kararın,yeni bir dönemin kapılarını açtığını vurguladı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu, AK Parti, MHP, İyi Parti ve CHP meclis gruplarının önerdiği üyelerle bir araya gelerek, deprem sonrası başlatılan kritik bir süreçte önemli bir adım attı. Uzun ve titiz bir çalışmanın sonucunda, 1/5000 ölçekli imar planları tamamlandı ve oy birliği ile kabul edildi.Şehircilik ilke ve prensiplerine uyumlu bir plan oluşturmak istendi ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldı.Bütün meslek örgütleriyle Sivil Toplum Kuruluşlarımızla, odalarımızla ayrı ayrı ve tek tek görüşüldü, hepsinin fikirleri alındı.Yurt içi ve yurtdışı görüş beyan etmek isteyen tüm STK’larımıza planımızı sunduk, onların da görüşlerini aldık. Bu doğrultuda geniş katılımlı konsensüsün olabildiğince sağlandığı bir plan elde etmiş olduk.Bu kapsamlı plan, Elbistan ilçesinin gelişimini ve vatandaşların haklarını koruyacak şekilde tasarlandı. Plan, özellikle mahkeme kararları ve eski uyuşmazlıklarında çözümüne odaklanıyor. Şimdi, büyükşehir belediye başkanlığına sunulacak olan bu planlar, sonrasında 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına dönüştürülecek.

Bu plan deprem risklerini azaltacak

Bu planlar öncelikle deprem risklerini azaltmayı, caddeleri genişletmeyi ve geniş yeşil alanlar ile sosyal donatı alanları oluşturmayı amaçlıyor. Ayrıca, vatandaşları mağdur etmeden, bakanlığın şehircilik ilkeleri ve prensiplerine uygun bir şekilde sosyal donatı dengesini sağlayacak.Planın oluşturulması sürecindeki başta İmar Komisyon başkanımız olmak üzere tüm siyasi partilerimize ve tüm siyasi partilerimizin imar komisyonundaki kıymetli üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni imar planı Elbistan’ın geleceğine yön verecek, Elbistan’ı daha yaşanabilir ve güvenli bir hale getirecek.

Adeta Elbistan’ın Anayasası

Bu plan sadece belediyenin ya da bir kişinin değil, tüm Elbistan'ın planı. Adeta Elbistan’ın Anayasası. Ayrıca, iş yoğunluğu nedeniyle toplantıya katılamayan meclis üyelerimize planın bilgisi verilerek, bu sürece dahil edildi. Bundan sonraki süreçte ilçemizde en az zayiatla 18’inci madde uygulamalarımızı da tamamlayacağız”dedi.

Bundan sonraki süreç nasıl olacak?

Planın kabul edilmesi sonrası sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi veren Başkan Gürbüz, “Elbistan Belediyesi İmar Komisyonu tarafından kabul edilen 1/5000 imar planı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanlığına sunulacak. Daha sonra 1/5000 imar planına uygun, 1/1000 uygulama imar planları çalışılacak. 1 ay ya da bir buçuk ay gibi bir kısa süreç içerisinde, bu çalışmalarımızda öncelikle tabii ki komisyonumuz tarafından yürütülecek ve Elbistan Belediye Meclisine gelecek, Elbistan Belediye meclisimizin de uygun görüşüyle beraber büyükşehir belediyemize göndereceğiz.Askı süreçleriyle beraber inşallah 1/5000 ve 1/1000 imar planlarımız yürürlüğe girmiş olacak” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Çevik, ‘Gayemiz Kahramanmaraş'a Hizmeti Getirmek’
Başkan Çevik, ‘Gayemiz Kahramanmaraş'a Hizmeti Getirmek’
Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”
Başkan Güngör: “Şehir merkezine 10 bin konut ve iş yeri yapılıyor”
Kahramanmaraş’ta Kültür Park’ın yıkımı tamamlandı!
Kahramanmaraş’ta Kültür Park’ın yıkımı tamamlandı!
Kahramanmaraş’a 10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı
Kahramanmaraş’a 10 Milyar TL’lik Altyapı Yatırımı
Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek
Ilıca'daki Vali Saim Çotur Kaplıcası 3 Yıl Süreyle Kiraya Verilecek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber