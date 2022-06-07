Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ağırlık verdi. Bu kapsamda, Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Elbistan’da bir dizi yol yenileme çalışmasına başlandı. Toprakhisar – Yoğunsöğüt, Hasanalili – Atmalıkaşanlı, Sevdilli – Topallı grup yolları ve Yalak Mahallesi ile birlikte toplamda 25 kilometrelik arterde asfalt serimi yapılacak.

25 Kilometrelik Mahalle ve Grup Yolu Yenileniyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “İlçelerimizde ulaşım ağımızı güçlendirmek için yol yenileme çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından Elbistan’da mahalle ve grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor. İlk etapta toplamda 25 kilometre uzunluğunda grup ve mahalle yolu yenilenecek. İlçe ve mahalle yollarında ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerine yer verildi.