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Elbistan’da otoparklar ücretsiz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir trafiği ve parklanma sorununun önüne geçmek için başlattıkları ücretsiz otopark projesi kapsamında 60 adet otoparkın tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi.

Elbistan’da otoparklar ücretsiz

Elbistan’da otoparklar ücretsiz

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehir trafiği ve parklanma sorununun önüne geçmek için başlattıkları ücretsiz otopark projesi kapsamında 60 adet otoparkın tamamlanarak hizmete girdiğini söyledi.

21 Temmuz 2020 Salı 08:48

Elbistan’ın uzun yıllardır kronik sorunu haline gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Gürbüz, “Vatandaşlarımızın araçlarını ücretsiz otoparklara park etmeleri, şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlatacaktır” dedi.

Hizmete açılan otoparkların 10 bin araç kapasiteli olduğunu belirten Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “İlçemizin uzun yıllardır kronikleşmiş sorunlarının başında gelen parklanma ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için bir dizi çalışmalar başlatmıştık. İlk olarak şehir trafiğinin nerelerde yoğunlaştığını tespit ederek, yoğunluk yaşanan bölgelerde belediyemize ait yerleri belirledik. Otopark noktalarını seçerken dikkat ettiğimiz en önemli konu ilçemizin ana artellerinden giren aracın, şehrin merkezine en yakın otoparka park etmesi ve vatandaşlarımızın şehir merkezine daha kolay ulaşımını sağlamaktı. Bu amaçla hazırladığımız ücretsiz otpark projesi kapsamında şu ana kadar 60 adet otoparkımızı hizmete açtık. Bu otoparkların araç kapasitesi yaklaşık 10 bin adet. Araç sahibi vatandaşlarımızdan özellikle beklentimiz araçlarını otoparklara park etmeleri. Bu sayede ilçemiz merkezindeki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağına inanıyorum ” dedi.

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ElbistanKahramanmaraşOTOPARKücretsiz
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