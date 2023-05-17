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Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en işlek arterlerinden Ahmet Karacabey Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla yeniliyor. Caddede deforme olan kısımlar tamir edilerek trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!

Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!

Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’ın en işlek arterlerinden Ahmet Karacabey Caddesi’nde deforme olan kısımları sıcak asfaltla yeniliyor. Caddede deforme olan kısımlar tamir edilerek trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

17 Mayıs 2023 Çarşamba 18:10

Şehir genelinde altyapıdan su hizmetlerine, üstyapıdan barınmaya, temizlikten sosyal yardıma tüm alanlarda faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için de arterlerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca çalışma yürütülen noktalardan birisi de Elbistan’da ilçe merkezinin en işlek arterlerinden Ahmet Karacabey Caddesi oldu. Ticaret merkezlerinin yoğun olarak konumlandığı, insan sirkülasyonunun fazla olduğu ve sosyal donatı alanlarına ulaşım sağlayan Ahmet Karacabey Caddesi’nde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Caddede deforme olan kısımlar tamir edilerek trafikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ulaşım Standardı Artırılıyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe merkezlerinin ve kırsal mahallelerin ulaşım standardını iyileştirmek için arterlerde bakım ve onarım çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Ekiplerimiz, Elbistan Ahmet Karacabey Caddesi’nde yol yenileme çalışmalarını sürdürürken farklı noktalarda da asfalt öncesi zemin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Arterlerde konfor ve güvenliği artırmak için tüm araç ve personelimizle sahadayız. Yerleşim yerlerinin ulaşım ağını geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmalarımız artarak devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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Elbistan’da Yol Yenileme Çalışmaları Sürüyor!
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