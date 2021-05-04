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Elbistan’da yollar yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde Geçit, Ambarcık, Beştepe ve Uzunpınar Mahallelerinde başlatmış olduğu yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Elbistan’da yollar yenileniyor

Elbistan’da yollar yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde Geçit, Ambarcık, Beştepe ve Uzunpınar Mahallelerinde başlatmış olduğu yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

04 Mayıs 2021 Salı 16:02
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan ilçesinde Geçit, Ambarcık, Beştepe ve Uzunpınar Mahalle yollarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler Elbistan ilçesi Geçit mahallesinde toplamda 1,3 kilometrelik arterde başlatmış olduğu kilit parke uygulamasında 900 metrelik kısmı tamamladı. Ayrıca ekipler Ambarcık’ta vatandaşların mahalle mezarlığına ve tarım alanlarına ulaşımını sağlayacak toplamda 3 bin 500 metrekare kilit parke çalışmasını bitirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine Elbistan ilçesi Beştepe Mahallesi Şerefli Obası’nda toplamda 2,5 kilometrelik hat üzerinde zemin iyileştirme ve malzemeli bakım çalışması gerçekleştirecek. Uzunpınar Mahallesinde ise filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından asfaltlama işlemleri başlayacak.

Son Güncelleme: 04.05.2021 18:06
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