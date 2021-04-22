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Elbistan’daki kaya mezarları için karar çıktı

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi’ndeki Tümülüs ve Arkeolojik Yerleşim Alanı ile Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nı, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescilledi.

Elbistan’daki kaya mezarları için karar çıktı

Elbistan’daki kaya mezarları için karar çıktı

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilçeye bağlı Sarıyatak Mahallesi’ndeki Tümülüs ve Arkeolojik Yerleşim Alanı ile Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nı, ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescilledi.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:21
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Elbistan’a bağlı kırsal Sarıyatak Mahallesi’nde I. ve II. derece arkeolojik sit alanı potansiyeli bulunan Tümülüs ve Arkeolojik Yerleşim Alanı ile Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı’nın ‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’ olarak tescillenmesine yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı kararda Tümülüs ve Arkeolojik Yerleşim Alanı’nın, diğer tarihi değerlerde olduğu gibi defineciler tarafından tahrip edildiğine dikkat çekildi.

Mahallenin yaklaşık 1,5 kilometre güneybatısında yer alan bölgede izinsiz kazılar sonucunda 3 adet sarnıcın açığa çıkarıldığına değinilen kararda, “Yüzeyde çeşitli dönemlere ait seramik parçaları yoğun şekilde görülmektedir. Ayrıca alanın kuzeybatı yönünde Tümülüsler Alanı olarak tespit edilen devamı niteliğinde bir adet Tümülüs yer almaktadır. Tümülüsler Alanı’nın içerisinde ise toplam 5 adet Tümülüs yer almaktadır. Bu alanın kuzeydoğu ucunda ise sarnıç niteliğinde bir yapı tespit edilmiş olup, bu alan üzerine Geç Roma dönemine tarihlendirilebilecek bir mezar taşı niteliğinde üzerinde haç motifi işlenmiş mimari parça tespit edilmiştir” bilgilerine yer verildi.

Kaya Mezarı ve Kaya Sığınağı ile ilgili de, “Kaya Sığınağı kuzey-güney uzantılı, kuzeyde kara sığınağı güney yönde ise kaya mezarı yer almaktadır. Kaya sığınağının giriş kısmı oldukça geniş olup üçgen form arz etmektedir. İç kısımlarda birçok oda şeklinde oyuklar mevcuttur” ifadelerine değinildi.(Elbistan Kaynarca)

Son Güncelleme: 22.04.2021 12:18
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