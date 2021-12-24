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Elbistanspor da hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Elbistanspori ilk yarının son maçında Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor'a konuk olacak.

Elbistanspor da hedef 3 puan

Elbistanspor da hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Elbistanspori ilk yarının son maçında Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor'a konuk olacak.

24 Aralık 2021 Cuma 16:33
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2021-2022 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele eden Kahraanmaraş ekibi Elbistanspor, 9.haftanın maçında Sivas ekibi Cumhuriyet Üniversitesispor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Suni Çim Sahada 26. Aralık pazar günü saat 14:00'de başlayacak olan karşılaşmayı Alperen Değermenci yönetecek. Abdullah Maden 1. Yardımcı Hakem, Hakan Kara ise 2. Yardımcı Hakem olurken, Müsabakanın Dördüncü Hakemi ise Nurhak İbil olacak. Elbistanspor, ligde 6 puanla 8.sırada yer alırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesispor ise 11 puanla 6.sırada yer alıyor.

“3 PUAN BİZİM OLMALI”

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Temsilcimiz Elbistanspor'un yeni teknik direktörü olan İnan Uçal açıklama yaptı. 2021-2022 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta kötü gidişatı durduramayan Elbistanspor'da, takımın yeni teknik direktörü İnan Uçal açıklama yaptı.

Daha önce Silifkespor, Kadirlispor ve İçel İdman Yurduspor'da görev yapan İnan Uçal,''Sivas Cumhuriyet Üniversitesi maçından 3 puan ile dönmeyi hedefliyoruz. Rakibimizi yenerek ligdeki kötü gidişata 'dur' demek istiyoruz'' ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Elbistanspor Da Hedef 3 Puan
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