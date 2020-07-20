Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı

Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmalarına ve dolaysıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçenin zararı %60 hatta %100 kadar çıkabilmektedir.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü; ilçemizdeki belirli bahçelerde Elma İç Kurdu için kurulan monitör tuzaklar takip edilerek zararlının ilaçlama eşiğinin devam ettiği tespit edildi. Bahçelerde yapılan kontroller sonucunda çiftçilerimizin bahçelerini ilaçlamalarının gerektiği bildirildi.