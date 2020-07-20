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Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı

Elma iç kurdu elma ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı olan larvalar, meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır.

Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı

Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı

Elma iç kurdu elma ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyve zararlısı olan larvalar, meyveleri delerek galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 12:30

Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine ağaçta kalabilen meyvelerin ise nitelik ve niceliklerinin bozulmalarına ve dolaysıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadelesi yapılmayan bahçenin zararı %60 hatta %100 kadar çıkabilmektedir.

Elbistan Tarım ve Orman Müdürlüğü; ilçemizdeki belirli bahçelerde Elma İç Kurdu için kurulan monitör tuzaklar takip edilerek zararlının ilaçlama eşiğinin devam ettiği tespit edildi. Bahçelerde yapılan kontroller sonucunda çiftçilerimizin bahçelerini ilaçlamalarının gerektiği bildirildi.

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Elma İç Kurdu İçin 4. İlaçlama Zamanı Başladı
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