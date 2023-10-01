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Emeklilikte Adalet Derneği, emekçilerin sesi olmaya devam ediyor!

Kısa adı EMADDER olan Emeklilikte Adalet Derneği yaklaşık 6 ay önce kurularak 81 il ve ilçelerinde örgütlenerek, emeklilikte adaletin sağlanması için hak mücadelesini sürdürüyor.

Emeklilikte Adalet Derneği, emekçilerin sesi olmaya devam ediyor!

Emeklilikte Adalet Derneği, emekçilerin sesi olmaya devam ediyor!

Kısa adı EMADDER olan Emeklilikte Adalet Derneği yaklaşık 6 ay önce kurularak 81 il ve ilçelerinde örgütlenerek, emeklilikte adaletin sağlanması için hak mücadelesini sürdürüyor.

01 Ekim 2023 Pazar 12:56

Üye sayısı ve destekçisi her geçen gün artan derneğimiz, EYT kapsamında belirlenen tarih olan 8 Eylül 1999 yılı sonrası iş başlangıcı yaparak sigorta sistemine dahil olan, ancak yapılan düzenleme ile akranlarından daha fazla çalışmış ve daha fazla sigorta pirimi ödemiş olmasına rağmen, emekli olabilmek için erkeklerde 17 yıl, kadınlarda ise 20 yıl fazladan çalışmak zorunda bırakılan ve yıllarca emeklilik için beklemeye mahkum edilen milyonlarca çalışanın sesi olmak için mücadelesini sürdürmektedir.

Bizler çalışma hayatında iş barışını ortadan kaldıran ve emekçilere mezarda emekliliği reva gören bu haksızlığa karşı milyonların sesi olmaya devam edeceğiz.

Emeklilikte adaletsizliğe uğramış milyonların içinde çok sayıda medya mensubunun da olduğunu bildiğimiz bu haklı davamızda, sizlerin de haberlerinizle yanımızda olacağınıza inancımız tamdır.

EMADDER İletişim

Adres: Osmanağa Mh. Pavlonya Sk. Nuhoğlu İş Merkezi No: 8/46 Kadıköy / İstanbul

Tel: 0 534 506 19 32

E-Posta: [email protected]

Web: www.emadder.org.tr

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Emeklilikte Adalet DerneğiEmekçilerin Sesi Olmaya Devam Ediyor!
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