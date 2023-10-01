Emeklilikte Adalet Derneği, emekçilerin sesi olmaya devam ediyor!

Üye sayısı ve destekçisi her geçen gün artan derneğimiz, EYT kapsamında belirlenen tarih olan 8 Eylül 1999 yılı sonrası iş başlangıcı yaparak sigorta sistemine dahil olan, ancak yapılan düzenleme ile akranlarından daha fazla çalışmış ve daha fazla sigorta pirimi ödemiş olmasına rağmen, emekli olabilmek için erkeklerde 17 yıl, kadınlarda ise 20 yıl fazladan çalışmak zorunda bırakılan ve yıllarca emeklilik için beklemeye mahkum edilen milyonlarca çalışanın sesi olmak için mücadelesini sürdürmektedir.

Bizler çalışma hayatında iş barışını ortadan kaldıran ve emekçilere mezarda emekliliği reva gören bu haksızlığa karşı milyonların sesi olmaya devam edeceğiz.

Emeklilikte adaletsizliğe uğramış milyonların içinde çok sayıda medya mensubunun da olduğunu bildiğimiz bu haklı davamızda, sizlerin de haberlerinizle yanımızda olacağınıza inancımız tamdır.

EMADDER İletişim

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