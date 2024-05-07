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Emekliyi bayram ettirecek haber! Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı

Emeklileri bayram ettirecek haber Ankara kulislerinden sızdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye yapılacak seyyanen zam miktarını açıkladı.

Emekliyi bayram ettirecek haber! Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı

Emekliyi bayram ettirecek haber! Son kulis bilgisi seyyanen zam miktarı sızdı

Emeklileri bayram ettirecek haber Ankara kulislerinden sızdı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekliye yapılacak seyyanen zam miktarını açıkladı.

07 Mayıs 2024 Salı 18:04

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekliyor. Memur ve emekliler, yılda iki kez enflasyon farkıyla orantılı şekilde maaşlarına zam alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, TÜFE nisan ayında yüzde 3,18 artarken yıllık bazda ise yüzde 69,80'e yükseldi.

KAPIDAKİ TEHLİKE: SIFIR ZAM

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklisi Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16 ve Nisan ayı için 3,18 enflasyon farkını şimdiden kenara koydu.

Böylece 4 aylık enflasyon farkı yüzde 18,72 olarak tespit edilmiş oldu. 6 aylık enflasyon farkının belli olması için TÜİK'in Mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklaması bekleniyor. Ancak kök maaşı 10 bin TL'nin altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerini bekleyen bir tehlike var: Sıfır zam veya düşük zam ihtimali.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM YAPILIR MI?

En düşük emekli maaşına seyyanen zam yapılır mı? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, aldığı kulis bilgilerini anlattı.

Hükümet çevresinden düşük maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması yönünde baskı olduğunu ifade eden Karakaş, aldığı kulis bilgilerine göre hükümetin 3 bin TL ila 4 bin TL arasında seyyanen zam vermeyi planladığını belirtti. Ancak İsa Karakaş'a göre ekonomi yönetimi enflasyonu düşürme gerekçesiyle seyyanen zamma karşı olduğu fikrinde.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücretin enflasyona karşı eriyen alım gücünü korumak ve sosyal adaleti sağlamak için Temmuz ayında mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Karakaş, asgari ücretin istenildiği zaman artırılabileceğini belirtti.

Karakaş, bunun önünde yasal bir engel olmadığını belirtip; 2000’li yılın başlarında asgari ücretin bir yılda 4 kez, sonrasında ise 3 kez arttırıldığını hatırlattı.

Sözlerine devam eden Karakaş, “2016 yılına kadar hem Ocak, hem Temmuz olmak üzere iki kez arttırmışız. Enflasyon düştükten sonra bir kez bir kez belirlemeye başlamışız. 2022 yılına geldiğimiz zaman yüksek enflasyonla birlikte tekrar iki defa artırmak zorunda kaldık" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRETLİDE BÜYÜK GELİR KAYBI

SGK Başuzmanı Karakaş, asgari ücrete zam ara zam olmaması durumunda çalışanların 6 aylık enflasyon farkı nedeniyle yüzde 25 oranında bir gelir kaybına yaşayacağını da vurguladı.

İsa Karakaş, asgari ücretli çalışanların gelir kaybı yaşamaması için en az yüzde 25 zam yapılması gerektiğine de dikkat çekti.

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