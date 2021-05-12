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Emrah Sünbül’den Bayram Mesajı

Maraş Paça şirket Müdürü Emrah Sünbül, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Emrah Sünbül’den Bayram Mesajı

Emrah Sünbül’den Bayram Mesajı

Maraş Paça şirket Müdürü Emrah Sünbül, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:47
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Emrah Sünbül mesajında şunları söyledi;

“Toplumsal dayanışmanın, kardeşliğin, barış ve huzurun egemen olduğu Bayramlar, yaşadığımız zor günleri bir nebzede olsa unutturmakta, umudu yeşertmektedir. Toplumca yaşadığımız acılarımızın, kırgınlıklarımızın ve düşmanlıklarımızın son bulması için hepimize bir nebze de olsa umut vermektedir.

Ancak bu Ramazan Bayramı’nı buruk bir şekilde idrak ediyor; Dünyamız’ı ve Ülkemiz’i esir alan Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sevdiklerimizden ayrı bir şekilde evlerimizde geçiriyoruz.

Ancak şunu da çok iyi biliyoruz ki; birlik ve beraberlik içerisinde, hijyen ve sosyal mesafe kuralları konularındaki hassasiyetimizi esnetmeden sağlıklı ve güzel günlere kavuşacağımıza umudum tamdır.

Bayramlar; aynı zamanda, kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha çok barış, daha çok dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer vermemiz gerektiği konusunda bir kez daha düşünmemiz için önemli fırsatlardır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice günler ve Bayram’lar diliyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Emrah Sünbül’den Bayram Mesajı
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