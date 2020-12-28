En büyük Alevi düşmanı kim buyrun bir bakalımmı!

2-Diyanetin kurulması ile devlet dini kendi hükümranlığına aldı,Sünnilerin imam ve müezzin lerini 657 ye tabi memur sıfatı kazandırırken,alevi dedelerini yok saydı.!

3- Türkü ve saz çalmayı yasaklıyarak,Alevilerin semah ve deyişlerini yapmalarını engelledi.!

4-onlara göre alevilik bir dini mezhep değil,bir kültür bir yorumdur,çoğunluğu Bektaşilik geleneğinden geldikleri için alevilik bir tarikattır,başı ezilmelidir.!

ALAVİLER YA KATİLLERİNE AŞIK OLMUŞLAR YADA ÇOK BAŞARILI BİR İLMİ SİYASET YAPIYORLAR ANLIYA BİLENE AŞK OLSUN.!

Daha ilğinç olanını söyliyelim Dersimliler çok ilğinç insanlar doğrusu.!

Konuştuğum her dersimlinin içinde 1937 dersim isyanı ile ilgili içlerin de hep bir burukluk yaşarlar,bir çoğuda hınç ve kin sahipleridirler,çünkü orantısız güç kullanılmıştır.!

Aslında burda çok şey yazarım,bu kadar kanıtın yeterli olduğunu düşünüyorum.!

Peki bütün bunlara rağmen Aleviler, tam bir alevi düşmanı olan CHP ye niye destek verirler sorusunu sormadanda edemiyorum doğrusu.!

Dersimliler genellikle sol tantemli terör örgütlerinin ya mensuplarıdır,yada sempatizmanlarıdır.!

Bir adım daha ileri gidiyorum Dersimliler devlete açıktan kafa tutamadıkları için maraştan ve Maraşlı dan intikam alıyorlar.!

Bir düşünün hele HDP li Sebahat tuncelin söylediği o çirkin ifadeleri bir hatırlayalım, Maraşlı Sünni Türkler,Tuncelili Alevi kürtlere karşı katliam yapmışlardır,Biz Maraş katliamını unutmadık,unutturmayacağız,hesabını Maraşlı Sünni Türklerden soracağız.!

Sonra sebaha Tuncelin bu sözlerini CHP vekili Ali Öztunçtan biraz yumuşatılmış olarak duyduk,Maraş olaylarını unutmadık,unutturmayacağız,hesabını soracağız.!

Maraş olaylarında her iki siyasetçi süt bebeleri idiler her ikiside maraşı bilmez Maraşlı alevi ve sünniyi bilmezler,anlatılan yalan ve iftiralarla kin ve nefret bilemiş sivri dilleri ile maraşlıya hakaret ve iftiralar savurmuşlardı.!

BÜTÜN BUNLAR DERSİMİN İNTİKAMINI MARAŞLIYA YÜKLEDİKLERİNDENDİR.!

Maraş ta her sene (8-10 senedir ) Maraşlı olmayan CHP li ve HDP li vekilleri maraşa getirip Maraşlı sünnülere hakaretler yağdırıyorlar.!

Ali öztunçun o meşhur videosunda ellerinde flamalar olanlar var, İMAM HATİPLER KAPATILSIN YAZIYOR ÜZERİNDE.!

BİZ SÜNNİLER CEM EVLERİ kapansın mı DEDİK Kİ BUNLAR BU PROKATÖRLÜĞÜ YAPIYORLAR.!

Maraş ta her sene telin edilen güya Maraş katliamlarını düzenliyenlerin Maraşlı olmadıklarını Biliyormusunuz.?

Düzenliyenler Maraşlı değiller,konuşmacılar Maraşlı değiller,maksat yeni yetişen ve orta kuşağın nefretini,kinini iftiralarla diri tutmak, bunda bir nebze başarılı da oldular.!

Çünkü Dersim'in intikamını Maraşlı dan alıyorlar,öbür taraftan da CHP yı desteklerler ben bu durumu anlayamadım.!

İdeolojik ve kişilik olarak eski CHP Tunceli milletvekili Hüseyin Aygün sevmem,lakin bizde bir söz var yiğiti öldür hakkını inkar etme diye.

Tabi biz kimseyi öldürmedik,öldürmeyizde,lakin Hüseyin Aygün yiğitçe,mertçe Dersim olaylarını dillendirdi,başkasında görmedim,onun için takdir ettim onu.!

Elbette burda dersim olaylarında devlet haklı,hatalı,Seyyid Rıza ve dersimliler haklı,suçlu tartışması açmak ve yorum yapmak istemem çünkü benim konum dışındadır.!