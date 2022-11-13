Enerji Bir Sen, Ejder Akbaş’la yola devam dedi!

Önce ki gün yapılan Kongrede üyelerin güven oyunu alan Ejder Akbaş bir kez daha Başkanlığa seçilirken Delegeler Kongreye yoğun ilgi gösterdi.

Önce ki gün Kahramanmaraş DSİ Cumhuriyet Salonunda gerçekleşen Kongrede Ejder Akbaş ile Mustafa Hançer Başkanlık için yarıştı.

112 Delegenin bulunduğu Enerji Bir Sen’de 110 Delege oy kullandı. Oyların 4’ü geçersiz sayılırken 78 oy Ejder Akbaş 32 oy ise Mustafa Hançer aldı. Üyelerin güven oyunu alan Ejder Akbaş ikinci kez Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanlığına seçildi.

Kongre sonrası bir konuşma yapan Enerji Bir Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Ejder Akbaş,Bugün 3. Olağan Kongremizi gerçekleştirdik. Kongre sonunda yeniden Kahramanmaraş Şube Başkanlığı görevine seçildik. Delegasyona ve Kongremize katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Kaybeden arkadaşlarımızla da olmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız. Kongremizde bulunan ve birlik beraberlik görüntüsü veren Kadın Kollarımız başta olmak üzere tüm Delegelerimize teşekkür ediyor,yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ejder Akbaş’ın ikinci dönem Başkanlığa seçildiği Kongrede Erdal Gündoğan Genel Sekreterliğe getirildi.

Mustafa Akdeniz,Hacı Duman,Mekki Yerli,Abdulkadir Çiçek ve Yavuz Selim İmalı Yönetim Kurulunda yer aldı.