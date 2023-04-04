Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor!

Otomobillerin bir çoğunun üstünde ise depremden arta kalan molozlar, kitaplar, seccade ve depremin olduğu saati gösteren saatin durmuş bir şekilde bizzat kendisinin araçla oto parka alınan daha nice hikayeler bulunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda ev ve iş yerinin yıkıldığı Kahramanmaraş’ta enkaz altından çıkarılan araçlar da çekicilerle alınarak otoparka taşınıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen yediemin otoparkına, Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörleri vasıtasıyla getirilen araçların sahiplerine ulaşmak için polis ekipleri uğraş veriyor. Kentin farklı noktalarından kaldırılan enkazların altından güçlükle çıkartılan, çoğu zaman 2-3 parçaya ayrılan otomobillerin bir çoğunun üstünde ise depremden arta kalan molozlar bulunuyor. Çoğunluğu otomobil, ticari araç ve minibüsten oluşan araçların üzerinde hala enkazdan iz ve hatıralar var.

Zaman zaman iş makinelerinin de yardımıyla bulundukları yerden güçlükle çıkartılan araçlar, polis nezaretinde çekiciye yüklenerek, getirildiği otoparkta üst üste veya sıralı bir şekilde diziliyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Polis memuru Yunus Yılmaz, “Aşağı yukarı 40 günden beri buradayım. Buraya görevli olarak Allah rızası için geldik. iyi şeyler anlatmak isterdim ama gördüğünüz gibi ortam çok kötü acılarla dolu. Çektiğimiz araçlar, nasıl anlatayım, duygularımı anlatmak isterim ama çok duygulanıyorum. Yaşadıklarımı söyleyeyim, ilk günleri enkaz altından araba çıkarmaya çalışıyoruz. Bir yerden kepçeler, bir yerden sesler, bağırtılar, çağırtılar. Ömrümün en zor yoğun ağır dönemlerini geçirdim burada 40 gün içerisinde" dedi.