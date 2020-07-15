EPDK lisansı verdi Kahramanmaraş’a rafineri kurulacak

Ersan Petrol de Kahramanmaraş’ta yılda 1.4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Ersan Rafinerisi’ni kurmayı planlıyor. Şirket, birkaç yıl önce lisansını aldı. İskenderun’da da bir rafineri ve petrol depolama tesisi için çalışmalar gündemde…

Türkiye’de, Koç Grubu’nun kontrolündeki TÜPRAŞ ait 4 petrol rafinerisi var: İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman. TÜPRAŞ yıllık 28.1 milyon tonluk toplam rafinaj kapasitesine sahip.

SOCAR’ın, Türkiye iştiraki Star Rafinerisi de İzmir’de faaliyet gösteriyor. Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip. Star Rafinerisi’nde yılda 4.8 milyon ton dizel ve 1.6 milyon ton naftanın yanı sıra jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştiriliyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA RAFİNERİ

Ersan Petrol de Kahramanmaraş’ta yeni bir rafineri inşa etmeyi planlıyor. EPDK, Kahramanmaraş’a kurulacak yılda 1.4 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip Ersan Rafinerisi’ne birkaç yıl önce lisans verdi. Projenin 2022 yılında tamamlanması ve rafinerinin üretime başlaması hedeflendi. Ancak, öngörülen takvim işlemedi. İnşaat ve işletmeye alma süreci uzadı.

İSKENDERUN’DA RAFİNERİ HEDEFİ

İskenderun’da da bir rafineri ve petrol depolama tesisi inşa edilmesi hedefleniyor. Ankara, bu konuda çalışma yapıyor. Zemin etüt çalışmalarının başlatıldığı belirtiliyor. Söz konusu yatırımda kamunun öncülük yapabileceği ifade ediliyor.

SERMAYE DÜZENLEMESİ

EPDK, rafineri yatırımlarını hızlandıracak önemli bir adım attı. Rafinerici lisansı için gerekli asgari ödenmiş sermaye tutarını 150 milyon TL’den 75 milyon TL’ye çekti. Konuya ilişkin Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğin kısa süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor.

HABERTÜRK, EPDK’nın bu adımının rafineri yatırımlarına etkisini araştırdı. Sektörü yakından takip eden kaynaklar, EPDK’nın bu adımıyla Türkiye’de kurulacak ya da kurulması planlanan yeni rafineri yatırımlarını mali açıdan rahatlattığına işaret etti.

MEVCUT DÜZENLEME

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde yer alan mevcut düzenleme şöyle:

“Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 150.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması.”