Ergenekon Davasının Hepten Boş Olduğuna Hiç İnanmadım Vesselam

Çünkü bende dahil halkımızın çoğu Ergenekon davasını derin devlete yapılan bir operasyon olarak gördük.!

BU MİLLET İÇİN DERİN DEVLET NEDİR VE KİMDİR .!

Herkeste ortak kanaat odur ki,1949 yılında batıya baş vurmamızla Amerika Türkiye'de kendi derin devletini kurduktan sonra 1952 senesinde NATO ya Kore şavaşında bedelini şehitlerimizle ödettiler.!

Sonra bu derin devlete uşak olanlar,1960 ihtilalini yaptılar,ülkenin seçilmiş Başbakanı ve bakanlarını idam ederlerken binlerce insanımıza büyük bedeller ödettiler.!

Sonra Türkiye gözünü açamasın diye sağ sol adında gençlerimizi bir birine kırdırdılar önce 1971 muhturası idamlar zulümler,sonra ülkemizi tam bir ateş çukuruna attılar hergün onlarca gencimizi bir birine kırdırdılar.!

Onlara bunlar yetmedi Maraş olaylarını çıkardılar aynı silahla önce Sünni vatandaşı öldürdüler,sonra alevi vatandaşlarımızı öldürdüler,ardına maraşta alevi sünni çatışması oldu dediler,hatta Sünniler alevileri katletti alçakca yalanını söylediler.!

Onlara daha çok kan,daha çok kaos lazımdı,Sivas olayları,Çorum olaylarını icat ettiler ve 12 Eylül darbesini yaptılar,cezaevlerinde sağcısına,solcusuna bu vatanın evlatlarına acımasızca,alçakça,akıl almaz işkenceler yaptılar,faaili meşgul cinayetler işlediler,sonra biz adaleti sağlamak için bir sağdan bir soldan astık deme namussuzluğu yaptılar,bir çok genç cezaevine yürüyerek girip ya hiç çıkamadılar,ya sakat çıktılar,yada taputla çıktılar, büyük tranvalar yaşandı.!

Sonra PKK yı peydahladılar fakirin,garibin evladını körpe çocukları kaşarlanmış PKK militanlarına yem ettiler, torpili olanlar ya askerlik yapmadı yada PKK nın olduğu bölge de askerlik yapmadılar.!

Sonra 28 Şubat 1997 de post-modern darbesini yapıp halka tankların namlusunu çevirip hükümeti tehditle yıktılar.!

Sonra çuvallar dolusu ile paraları bankalardan çalıp boşalttılar.!

Adaleti tesis edecek olan yüksek yargının hakim ve yargıçların ip gibi süzüp onlara birifing verdiler.

Hatta bir Yargıtay baş savcısı ülkenin baş bakanına habis ur deme densizliğini yaptı.!

Bu milletin nurlu Sülo dediği derin devletin adamı hükümet kurmayı yalım Erez adında bir vekile verdi amaç kaosa kaos katmaktı.!

Halkta büyük korku ve endişe enjekte ettiler,derin devlet her yerdeydi TLF ler dinleniyor,tutuklananlar dan aylarca haber alınamıyordu.!

Sonra tam derin devletin adamını Cumhurbaşkanı yaptılar milletin ne kadar değeri varsa alay etti,bu ülkenin gayrı müslümü ramazanlıkta oruç tutanlara saygısızlık yapmamak için en alenen bir şey yiyip içmekten bunlar alçakça içkili kokteyiller verip içki bardakları ile hayasızca gazetelere poz verdiler.!

Sonra bu derin devletin uşağı başka bir derin devletin adamına anayasa kitapcığı fırlattı ekonomi allak bullak oldu,yazar kasalar fırlatıldı.!

Taa amerikadan IMF kayyumu olarak Kemal derviş ekonominin başına atandı.!

Bu ara ara tanınmış kişilere süikastlar yapıldı hepside faili meçhul oldu veya suçsuz alakasız faillere yüklediler.!

Ortalık kan,göz yaşı,fakirlik,yokluk,haksızlık,hukuksuzluk her şey vardı.!

Kısacası bir derin devlete Ergenekon dedik ve destek verdik.!

Elbette masum hiç alakasız insanlarda bu davada çile çekti.!

DERİN DEVLET BİZİM İÇİN KİMLERDİ.?

Asker,polis,savcı,hakim,bürokrat,siyasetçi her keside varlardı aksi olsa zaten binlerce faili meşhulların failleri ortaya çıkardı.!

Bu Ergenekon davasının tek yanlışı fetöcü savcı Zekeriya öz dür gerisi bizce doğru idi.!

Peki bugün niye faili cinayetler yok.?

Bugün niye derin devlet demiyoruz.?

Evet her ne kadar fetö ile bu dava sulandırıldıysada bu dava bu milletin gönlünde doğru idi.!

Sahi bir tuğ generale bu ülkede her kapı açılırdı.!

Her emekli general ya banka yönetimine yada büyük holdiglerin yönetimine girerlerdi.!

Genelkurmay başkanları siyasetçiler gibi her şeye burunlarını sokarlardı illa benim dediğim olacak derlerdi.?

Hani bir bilen sabık savcı 367 dedi diye e muhtıra vermişlerdi bugün niye yok.?

Çünkü bu millet Amerika'ya,fetöye,askere,derin devleteötekine berikine 15 temmuzda hııı dedi.!

Umarım sabık genelkurmay başkanı İlker başbuğa boru gibi bir cevap olmuştur bu yazı.!

Hani demokrasi yok,özgürlük yok,hukuk yok yaygarası yapanlar varya,işte bu yazıyı o günlerde yazmış olsaydım yedi sülalemi yok ederlerdi.!