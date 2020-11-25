Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Erişilebilir belediye, Onikişubat
Erişilebilir belediye, Onikişubat
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı
SANKO Üniversitesi’nde öğretmenler günü kutlandı

Erişilebilir belediye, Onikişubat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan etmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta ilk, Yerel Yönetim Hizmet Binası olarak engelli kullanımına uygunluk açısından “Erişilebilirlik Belgesi” Haziran ayında Onikişubat Belediyesi’ne verildi.

Erişilebilir belediye, Onikişubat

Erişilebilir belediye, Onikişubat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" olarak ilan etmesi ile birlikte Kahramanmaraş’ta ilk, Yerel Yönetim Hizmet Binası olarak engelli kullanımına uygunluk açısından “Erişilebilirlik Belgesi” Haziran ayında Onikişubat Belediyesi’ne verildi.

25 Kasım 2020 Çarşamba 14:37
banner459

Şimdi ise, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Erişilebilir Kamu ve Kuruluşları Kategorisi’nde açtığı yarışmaya katılarak Yeni Hizmet Binasının Erişilebilir olduğunu kanıtlar nitelikte videoyu kamuoyuyla paylaşan Onikişubat Belediyesi, her kesimden vatandaşın hizmet alması için çalışıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Mahçiçek şu ifadelere yer verdi.

“Bizim için her bir vatandaşımız kıymetlidir ve eşit haklara sahiptir. Yaptığımız tüm tesisleri, engelli bireylerimiz tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını düşünerek inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "Erişilebilirlik Yılı" ilan edilmesi ile birlikte, bu belgeyi alan ülkemizde dokuzuncu, Kahramanmaraş’ta ilk Yerel Yönetim Hizmet Binası olmak onur vericiydi.

Bedensel engelli, işitme engelli ya da yaşlı bireylerimiz binamıza geldiklerinde talep ettikleri takdirde personelimiz tarafından tekerlekli sandalye ile girişlerimizden alınıp binamıza getiriliyor ve hizmet aldığı süre boyunca personelimiz kendisine refakat ediyor. İşi biten vatandaşımızın ihtiyacı doğrultusunda araçlarımızla evlerine bırakılıyorlar.

Aynı şekilde işitme engelli birey görüntülü konuşma uygulamalarıyla ya da bizzat gelerek işaret dili bilen personelimizle iletişime geçerek hizmet alabilmektedir.

Görme engelli vatandaşlarımız için yapılan hissedilebilir kılavuz yüzeyler ile bina içerisinde kolaylıkla dolaşmalarına imkân sağlanmıştır.

Asansörlerimiz, merdivenlerimiz, kapı girişlerimiz, otoparkımız hepsi engelli personel ve vatandaşımızın hizmete erişebilmesi için mevzuata uygun olarak bin kadar kriter gözetilerek yapılmış ve binamıza “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazanılmıştır.”

Anahtar Kelimeler:
Erişilebilir BelediyeOnikişubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraşlı ünlü tarihçi korona virüse yenik düştü
Kahramanmaraşlı ünlü tarihçi korona virüse yenik düştü
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
KMTSO Kasım ayı toplantısını yaptı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Başkan Güngör’den Şiddete Hayır Mesajı
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Sütçü İmam’ı Rahmetle Anıyorum
Büyükşehir Nurhak’ta
Büyükşehir Nurhak’ta

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber